Ovo su rani simptomi raka: Nemojte ih ignorirati, mogli bi vam spasiti život

Ako ste zabrinuti zbog simptoma, nemojte ih ignorirati, već posjetite ljekara. Moglo bi biti ništa, ali rano otkrivanje raka čini ga znatno lakšim za liječenje.



Morate biti svjesni bilo kakvih novih ili neobjašnjivih promjena ili općeg osjećaja lošeg zdravlja koji traje tri sedmice ili više.

Važno je znati šta je za vas normalno kako biste mogli uočiti bilo kakve promjene, piše Mirror. Ako ste zabrinuti ili ako nešto u vašem tijelu nije uredu, trebali biste hitno kontaktirati svog ljekara.

Uvijek se obratite svom ljekaru opće prakse kako biste isključili rak ako imate nešto od sljedećeg:

– Gubitak daha

– Česte infekcije

– Neobjašnjivo noćno znojenje

– Neočekivana modrica ili krvarenje

– Krv u vašoj mokraći

– Neobjašnjiva kvrga

– Krv u stolici, koja može izgledati crveno ili crno

– Neobjašnjivi gubitak težine

Ili ako ovi simptomi traju tri sedmice ili duže:

– Trbušni problemi, poput nelagode ili proljeva

– Neobjašnjiva bol

– Osjećaj umora i lošeg raspoloženja

– Žgaravica ili probavne smetnje

– Neobična, blijeda ili masna kakica

– Kašalj.