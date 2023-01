Milion kineskih gejmera u očaju nakon što im je nestao World of Warcraft: Plakao sam cijelu noć

Milion igrača u Kini izgubili su pristup kultnoj franšizi World of Warcraft i drugim popularnim videoigrama kompanije jer su poslužitelji Blizzard Entertainmenta u toj zemlji nakon dva desetljeća prestali s radom.

Usluge tvrtke u Kini obustavljene su u utorak u ponoć po lokalnom vremenu, označavajući kraj jedne ere za fanove, a sve nakon što je istekao ugovor o licenciranju s dugogodišnjim lokalnim partnerom, tvrtkom NetEase.

World of Warcraft, također poznat kao WoW, iznimno je popularna online igra za više igrača koja korisnicima omogućuje borbu s čudovištima i ekspedicije u srednjovjekovnom svijetu Azerotha.

Mnogi igrači širom svijeta odrasli su uz veliki hit, uključujući one u Kini. Kineski igrači izrazili su nevjericu zbog gubitka svoje dugogodišnje zabave u objavama na društvenim mrežama.

- Kada sam se probudio, još uvijek to nisam htio prihvatiti - napisao je jedan korisnik na Weibu, kineskoj platformi sličnoj Twitteru.

Dodao je i to da je plakao cijelu noć.

Drugi igrač opisao je World of Warcraft kao "svoju prvu ljubav".

Gašenje igre u Kini uslijedilo je nakon žestokog spora između Blizzarda, jedinice Activision Blizzard (ATVI), i NetEasea.

Strani izdavači moraju surađivati s lokalnim partnerima kako bi ponudili videoigre u Kini. Prošlog novembra, međutim, Blizzard i NetEase objavili su da neće obnoviti ugovore o licenciranju istekle ovog mjeseca.

Ti su ugovori pokrivali objavljivanje nekoliko popularnih naslova Blizzarda u kontinentalnoj Kini, uključujući World of Warcraft, Hearthstone i Diablo III. U odvojenim izjavama u to vrijeme obje su strane rekle da nisu mogle doći do novog sporazuma o ključnim uvjetima, bez navođenja dodatnih pojedinosti.

U priopćenju prošlog utorka Blizzard je rekao da se obratio NetEaseu kako bi zatražio "njihovu pomoć u pronalasku načina za šestomjesečno produljenje trenutnog ugovora", to se očigledno nije dogodilo.