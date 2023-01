Kinezima penali od 3,3 miliona KM

Da će "Autoceste FBiH" prvi put obračunati penale, odnosno ugovorne kazne zbog nepoštivanja rokova prilikom izvođenja radova na izgradnji autoceste na Koridoru 5C, potvrđeno nam je u petak iz ove kompanije.

Kolosalni most

U konkretnom slučaju radi se o ugovoru na izgradnji mosta Počitelj, to jeste dionice Počitelj – Zvirovići, a koji je potpisan 20. juna 2019. godine. Izvođač radova je azerbejdžansko-kineski konzorcij koji predvodi "Azvirt".

Iako su se na izgradnji kolosalnog mosta Počitelj zahuktali radovi, a trenutno su spojena četiri gigantska stuba od ukupno šest, tačka na ovaj projekt ipak nije stavljena onda kada je to bilo naznačeno u ugovoru, odnosno u martu prošle godine.

Iz "Autocesta FBiH" su podsjetili na to da je datum početka ugovora bio 26. septembar 2019. godine, a ugovoreno vrijeme za izvođenje radova 900 dana.

Deset posto

- Kako je novi, ranije određeni rok za izvođenje radova istekao 5. septembra 2022. godine, JP "Autoceste FBiH" je, naglasili su, pokrenulo proceduru naplate ugovorne kazne zbog kašnjenja završetka radova na mostu Počitelj.

- S obzirom na to da je došlo do novog kašnjenja bez opravdanog razloga, u skladu s ugovorom obračunat će se penali u iznosu od maksimalno 10 posto od prihvaćenog ugovornog iznosa, te će biti izvršeno umanjenje od skoro tri miliona i 300 hiljada eura. Ugovorna kazna (penali) neće osloboditi izvođača obaveze da dovrši radove niti bilo koje druge obaveze - kazali su nam iz "Autocesta FBiH".

Krajnji stubovi

Do sada su spojeni stubovi visine u rasponu od 92 do 97 metara, a taj od 97 metara je i najviši stub na mostu. Radovi su trenutno usmjereni na dva krajnja stuba, kao i na drugi upornjak mosta. Prema projektu, most Počitelj bit će jedan od najviših u regionu.