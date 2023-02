Nintendo je za sutra najavio prezentaciju novih igara

Tvrtka Nintendo najavila je prezentaciju nadolazećih igara za sutra, 08. 02. u 23 sata. Prvi ovogodišnji Nintendo Direct trajat će 40 minuta i uglavnom će se fokusirati na igre koje na Nintendo Switch dolaze u prvoj polovici ove godine. Među takvima je i The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pa se nadamo vidjeti i tu igru.

Osim nove Zelde, Nintendo za 2023. baš i nema puno otkrivenih aduta. Znamo da je Pikmin 4 u planu za tekuću godinu, a osim te igre od najavljenih imamo još Bayonettu Origins koja stiže 17. 3. Od ostalih najavljenih igara ne smijemo zaboraviti Metroid Prime 4, od te igre nismo vidjeli ništa već skoro šest godina, navodi se na portalu HCL Gaming Portal.

Za očekivati je stoga da će Nintendo najaviti još nešto za ovu godinu, ako već ne potpuno nove igre onda portove starijih naslova. Šuška se da bi među njima mogle biti Zelda igre kao što su Twilight Princess i Wind Waker.