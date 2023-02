Odgođen The Last of Us za PC

Igra The Last of Us Part i za PC je odgođena za 28. mart, što je nedavno objavio developer Naughty Dog.

Iako se radi o odlaganju od svega tri sedmice, sigurno je da će neki fanovi biti razočarani. Do tada, morat će da se zadovolje televizijskom adaptacijom igre koja trenutno privlači veliku pažnju.

- Želimo da obezbjedimo da The Last of Us Part I za PC debituje u najboljoj mogućoj formi - istakao je Naughti Dog u tvitu.

Dodao je i to da ovih dodatnih nekoliko sedmica omogućit će da ova verzija "The Last of Us" igre bude u skladu sa vašim i našim standardima.

Rimejk, koji dodaje stvari kao što su poboljšana grafika i brže vrijeme učitavanja, prvi put je lansiran na PS5 u septembru.