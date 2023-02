Microsoft i Nintendo potpisali dogovor: Uskoro stiže Call of Duty

Microsoft i Nintendo sad su se i pravno obvezali na dogovor koji su ranije postigli oko "Call of Dutyja". Prema tom dogovoru, Call of Duty igre bi se kroz sljedećih 10 godina trebale pojavljivati na Nintendovim konzolama, a u pravno važećem dogovoru stoji naglašeno da će se igre pojavljivati istog dana kad i na Xboxu te sa istim sadržajima.

Veliko je pitanje mogu li se Call of Duty igre izvesti na Nintendovom hardveru, no to je Microsoftu sada sporedno.

Tržišni regulatori

Jasno je da ovo nije toliko potez iz usluge za igrače na Nintendu koliko Microsoftov pokušaj uvjeravanja tržišnih regulatora da preuzimanjem tvrtke Activision Blizzard neće otrgnuti Call of Duty s drugih platformi, odnosno zaključati ga na Xbox.

Naravno, dogovor između Microsofta i Nintenda sada je stavljen na papir i potom ovjeren, ali zapravo još ne stupa na snagu.

Najskuplje preuzimanje

Tehnički gledano, Microsoft još nije preuzeo Activision Blizzard i nema vlasništvo nad Call of Duty franšizom – za to preuzimanje treba im odobrenje tržišnih regulatora koji analiziraju hoće li to najveće i najskuplje preuzimanje u industriji igara rezultirati monopolom Xboxa.

Ako preuzimanje bude odobreno i Microsoft stvarno bude morao dostaviti Call of Duty igre na Nintendove konzole, bit će to prvi put u više do 10 godina da se CoD može igrati na Nintendu.

Zadnji put kad je to bilo moguće igrao se CoD: Black Ops 2 na Wii U konzoli.