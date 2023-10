Sony konačno potvrdio: Hakeri su upali u sistem, ukradeni su podaci

Krajem prošlog mjeseca jedna relativno nova ransomware hakerska grupa pohvalila se uspješno izvedenim upadom na Sonyjeve servere, a potom stavila podatke na prodaju. Javnost je bila skeptična, budući da se radi o novim hakerima na sceni, međutim, da se zaista nešto dogodilo, Sony je natuknuo izjavom kako istražuje detalje, a sada je konačno i priznao.

Suočavanje s posljedicama

Hakeri su došli do ličnih podataka oko sedam hiljada uposlenika. Sony sada kontaktira svakog ponaosob kako bi se suočio s posljedicama. Međutim, bitno je to kako hakeri nisu došli do podataka klijenata i kupaca, pa su tako i svi naši podaci proizašli iz registracije i igranja na PlayStationu (i dalje) sigurni.

Sony navodi kako je napad uspješno izveden kroz softver koji je služio za prijenos datoteka među zaposlenicima. Vanjska kompanija Progress Software, koja je softver i razvila, rupu je zakrpala tri dana poslije napada.