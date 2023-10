Glumica Amerika Ferera za "Avaz": Svijet je izvrnut naopako

Američka glumica Amerika Ferera (America Ferrera) jedna je od zvijezda novog filma „Luda lova“ (Dumb Money) kojem se predviđa i veliki uspjeh, pa čak i mogućnost osvajanja Oskara.



Možda samo ime glumice iz Los Anđelesa vam zvuči poznato, ali ne možete spojiti ime i lik. No, ako kaže „ružna Beti“ svima je jasno o kome je riječ. Da, to je uloga koja je Fereru katapultirala među zvijezde. U svojoj karijeri osvojila je brojne nagrade uključujući Emi i Zlatni globus, a igra i rame uz rame s Margot Robi (Robbie) u „Barbie“ ostvarenju.

Finansijski gubici

Ali, da se vratimo na „Ludu lovu“. Riječ je o filmu nastalom prema ne tako davnom istinitom događaju koji se tiče grupe amaterskih investitora u „GameStop“.

Nesvakidašnja situacija odvijala se u januaru 2021. godine nakon što su se korisnici Reddita na subredditu WallStreetBets ujedinili kako bi pokrenuli eksploziju tržišta. Rezultat su uglavnom bili ogromni financijski gubici za neke.

Studio „Sony“ otkupio je prava, a zahvaljujući „C2 filmu“, zvaničnom zastupniku „Sonyja“ za Bosnu i Hercegovinu, ovo ostvarenje stiže u bh. kina 5. oktobra, a „Dnevni avaz“ dobio je ekskluzivni intervju s Fererom, koji je nastao prije velikog štrajka holivudskih glumaca i scenarista.

Kažu da je „Luda lova“ klasična priča Davida protiv Golijata, odnosno o tome kako je Volstrit poražen u vlastitoj igri.

Komedija je snimljena prema knjizi „The Antisocial Network“ Bena Mezriča (Mezrich) i priča priču o onima koji su zaradili i izgubili bogatstvo preko noći tokom kratkog pritiska na berzi koji je dospio na naslovne strane američkih novina. Neviđeni pritisak je počeo kada su redditori na r/WallStreetBets počeli da potiskuju prodavce „GameStop“ akcija, pri čemu su neki korisnici prijavili ogromne dobitke nakon što su ušli „all-in“ odnosno uložili sve.

Saznat ćete kako je jedna slabo povezana grupa investitora uspjela da slomi jedan od najvećih hedž fondova na Volstritu - barem nakratko.

- Glupi novac (Dumb money) izraz je koji, vjerujem, ljudi na Volstritu i službenom finansijskom svijetu koriste da opisuju neku vrstu nas ostalih. Svaki muškarac i svaka žena koji pokušavaju da uđu u igru. Moje shvatanje toga jeste da postoji grupa ljudi koji to jednostavno zahtijevaju u fazonu da, mi smo glupi novac i dolazimo po tebe – govori Ferera u ekskluzivnom intervjuu za „Avaz“.

Njena uloga je Dženi (Jenny), a Ferera je istaknula da se može povezati s njom.

- Dženina vrsta udvostručavanja „all-in“ zbog prirode je nešto s čim se ja mogu vezati. Mi „zabijamo pete“ i ne popuštamo. To mogu shvatiti – naglasila je Ferera.

Bez smisla

Osvrnula se i na „GameStop Short Squeeze“, što bi u slobodnom prijevodu značilo pumpanje dionica „GameStopa“.

- Definitivno se sjećam da sam čula za to, i zapravo se sjećam kao vrlo jasnog trenutka 2021. godine kada sam se vozila u Los Anđelesu pored neke vrste grada sa šatorima ljudi bez stana koji žive ispod autoputa. Kada su vijesti na radiju govorile o „GameStopu“ i da je nekako sve naopako, sjećam se da je to bila poruka, sve je naopako, ništa nema smisla. I ja jednostavno nikada neću zaboraviti taj trenutak. Mislila sam da je to početna scena filma. To sam doslovno mislila. Svijet je izvrnut naopako. Kako smo dospjeli ovdje? Ali znala sam da se nešto dešava s „GameStopom“, ali nisam baš željela da se toliko upuštam u to – rekla je Ferera.