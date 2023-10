Avatari marširali ulicama: Djeca na Robloxu organizirala virtuelne proteste za Palestinu

Na Robloxu, jednoj od najpopularnijih platformi za kreiranje igara među djecom i tinejdžerima, hiljade avatara marširale su noseći palestinske zastave kako bi virtuelno dali podršku usred rata između Izraela i Hamasa. Likovi korisnika iz Malezije, odjeveni poput dinosaura iz crtića, steampunk zombija i ružičastih pop zvijezda, pjevali su na malajskom i engleskom na putu prema pozornici.



Velika popularnost

Neočekivana je to demonstracija stavova unutar dječije igre, no kako platforma raste, to više oponaša vanjski svijet. Tokom pandemije koronavirusa i lockdowna više od polovice američkih tinejdžera igralo je Roblox.

Iako su se djeca vratila u školu, igra je i dalje nevjerovatno popularna s preko 65 miliona aktivnih korisnika dnevno. Ali u kriznim vremenima može poslužiti mladima i za to da se sigurno uključe u političke aktivnosti i uče o svjetskim događajima.

Kada je 23-godišnja Salsabil saznala da njena 15-godišnja sestrična „prisustvuje“ ovim protestima, bila je toliko dirnuta da je to objavila na X-u (bivši Twitter), piše Tportal.hr.

- Moja sestrična ima 15 godina i nije se mogla pridružiti protestu uživo pa je samo otišla na jedan od njih na Robloxu - napisala je. Objava je postala viralna, prikupivši više od šest miliona pregleda.