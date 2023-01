Naučnici za stvaranje novih antibiotika, polažu nade u albicidin

Naučnici su saopštili da im je albicidin omogućio da naprave ogroman korak naprijed u stvaranju novog spektra antibakterijskih lijekova.

Ovaj biljni toksin, sa jedinstvenom metodom uklanjanja bakterija, mogao bi da se koristi za stvaranje novog spektra snažnih antibiotika.

Izglede za nove antibakterijske lijekove koji bi se razvijali na ovaj način pozdravili su i ljekari, koji već dugi niz godina upozoravaju na stalni porast patogena otpornih na više lijekova, kao što je E. coli, koja trenutno predstavlja opasnu prijetnju zdravstvu širom planete.

Novi antibiotik, albicidin, napada bakterije na potpuno drugačiji način od postojećih lijekova, otkrila je grupa britanskih, njemačkih i poljskih naučnika u radu nedavno objavljenom u časopisu "Nature Catalysis".

Borba protiv bakterijskih bolesti

Njihova studija sugeriše da bi taj novi put mogao da se iskoristi za borbu protiv bakterijskih bolesti.

- Nismo mogli da izazovemo otpor prema albicidinu u laboratoriji. Zaista smo uzbuđeni jer mislimo da će bakterijama biti veoma teško da razviju otpornost na antibiotike koji potiču od albicidina - saopštio je jedan od autora studije Dmitrij Gilarov, čija se istraživačka grupa nalazi u Centru "Džon Ines" u Noriču.

Albicidin proizvodi bakterijski biljni patogen Xanthomonas albilineans koji izaziva razornu bolest kod biljaka, poznatu kao bakterijska pjegavost lišća.

Patogen koristi albicidin da napadne biljku, ali je takođe otkriveno prije nekoliko decenija da je veoma efikasan u ubijanju bakterija.

- Problem je bio u tome što u to vrijeme nismo znali tačno kako albicidin napada bakterije pa nismo mogli da ga koristimo kao osnovu za nove antibiotike jer su oni mogli da izazovu sve vrste komplikacija u ljudskom tijelu. Morali smo precizno da utvrdimo kako je ubio bakterije prije nego što smo to mogli da uradimo i to je ono što smo sada postigli - rekao je Gilarov.

Otpornost na antibiotike

Radeći zajedno sa naučnicima Tehničkog univerziteta Berlin u Njemačkoj i Jagelonskog univerziteta u Krakovu, Poljska, Gilarov i njegov tim su koristili niz naprednih tehnika da otkriju kako albicidin ubija bakterije.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da otpornost na antibiotike postaje jedna od najvećih prijetnji globalnom zdravlju, bezbjednosti hrane i razvoju.

Neselektivna prekomjerna upotreba antibiotika dovela je do toga da bakterije razviju otpornost na njih, što je rezultiralo evolucijom nekih sojeva mikroba koje je postalo mnogo teže eliminisati, što je zauzvrat dovelo do viših medicinskih troškova, produženog boravka u bolnici i povećane smrtnosti.