U dubokom okeanskom mraku živi veliki broj organizama

Hemosinteza je, kao što je poznato, spekulisana kao potencijalni izvor energije za mikrobe u 19. vijeku, iako nije potvrđena sve dok 1970-ih nisu otkriveni ekosistemi koji okružuju duboke okeanske hidrotermalne izvore.

Od tada se način prikupljanja energije oksidacijom neorganskih spojeva smatra rijetkim, ograničenim na ekstremna staništa.

Ali nova istraživanja s mora sugerišu da je ova strategija za preživljavanje zapravo obilna, od pola do pola.

Primaran način života

U stvari, kako sunčeva svjetlost blijedi u mrak, tim predvođen istraživačima sa Univerziteta Monash u Australiji pronašao je dokaz da hemosinteza postaje primarni način života za nevidljive morske mikrobe.

- Vodonik i ugljen monoksid su zapravo "hranili" mikrobe u svim regionima koje smo posmatrali, od urbanih zaliva do oko tropskih ostrva do stotina metara ispod površine - kaže mikrobiolog sa Univerziteta Monaš Kris Grining.

Dodaje i to da se neke čak mogu naći ispod leda na Antarktiku.

Za razliku od sunčeve svjetlosti, molekularni vodonik je zgodan izvor energije koji je prisutan u najmanje tragovima u velikom broju ekosistema, od atmosfere do površine, pa čak i ispod.

Bakterije raznolike

U prethodnim studijama, Greening i njegove kolege su pokazali da su u velikom dijelu svjetskog tla bakterijske kulture koje mogu konzumirati vodonik "u izobilju, raznolike i aktivne", na mnogo načina, osnova cijelog lanca ishrane.

Sada, on i neki od istih istraživača su pokazali da se ovo odnosi i na duboki okean.

Njihova studija je prva koja istražuje mogu li bakterije u otvorenom okeanu koristiti vodonik kao gorivo. Nalazi su zasnovani na 14 uzoraka morske vode, prikupljenih iz Atlantika, Indije, Pacifika i Južnog okeana.

Fleksibilni oblici života

Morske bakterije koje se mogu prebacivati između kemosinteze i fotosinteze vjerojatno bi imale veliku konkurentsku prednost kada bi naseljavale sve različite razine okeanskog staništa.

Vjerovatno je to razlog zašto su ovi fleksibilni oblici života i danas u izobilju.

- Prvi život je vjerovatno nastao u dubokim morskim otvorima koristeći vodonik, a ne sunčevu svjetlost, kao izvor energije - spekuliše Greening.

Kaže i to da je nevjerovatno da 3,7 milijardi godina kasnije, toliko mikroba u okeanima još uvijek koristi ovaj visokoenergetski plin i do sada smo to potpuno zanemarili.

Studija je objavljena u časopisu Nature Microbiology.