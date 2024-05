Helez: Protiv Goganovića ide krivična prijava i smjena, ako navodi budu tačni

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez gostovao je u Dnevniku 2 Federalne televizije.

Tom prilikom je govorio o brojnim temama. O vlasti, Rezoluciji o genocidu u Srebrenici, sigurnosti..., dotakao se i svog zamjenika Aleksandra Goganovića koji se poklonio i odao počast pred spomenikom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Postoji li državna koalicija

Upitan postoji li državna koalicija, odnosno ko opstruira cijelu priču, Helez naglašava da parlamentarna većina postoji, te da Vijeće ministara BiH funkcioniše.



- Vijeće ministara redovno ima sjednice. To kakav je sadržaj dnevnog reda utvrđuje se na Kolegiju i politička većina ima redovno sastanke. Blokada prava je bila prije nekoliko godina kad više od pola godine nije funkcinisalo Vijeće ministra, sad to funckioinše. Imamo dva zakona koja su ključna na evropskom putu, detalji su u pitanju, ali to se koči - rekao je Helez.

Kada je riječ o budžetu, ističe da ga je ministar finansija uvjeravao da budžet iz nekih razloga struke ne dolazi na sjednicu, ali očito je, tvrdi Helez, da je u pozadini blokada.

- Ja sam im rekao, nemojte to raditi, pozvat ću one ljude koji vode brigu da se ovo sve deblokira, blokada je kažnjiva, treba da reaguje visoki predstavnik. Ni danas nije bilo budžeta, očito da su na sceni ponovo blokade - kazao je on.

Oružane snage imaju novac

Kaže da se neusvajanje budžeta neće odraziti na stanje u Oružanim snagama BiH.

- Mi imamo novaca. Naravno malo će odraziti na nove projekte, ali stići ćemo to sve ukoliko se to usvoji za mjesec dana. Oružane snage funkcionišu jer smo imali dobar budžet prošle godine. Sve ide redovno i normalno - objasnio je Helez.

U četvrtak je glasanje o Rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Reakcije su poznate, Milorad Dodik svaki dan izađe sa po nekom prijetnjom. Na pitanje očekuje li bilo kakvu destablizaciju političku ili sigurnosnu u BiH nakon njenog usvajanja, odgovara:

- Nema političara u svijetu da je rekao da će ovom rezolucijom biti optužen jedan čitav narod. To samo govori Aleksandar Vučić i Dodik. Kad sve to analiziramo dođemo do zaključka da je to neka politička igra. Jeftini politički poeni i dizanje nacionalnih tenzija pred izbore u Srbiji. Ona će biti usvojena. I ja ih pozivam da jednom priznaju da se desio genocid - kazao je on.

Helez je nedavno obišao tri stratišta na kojima su počinjeni zločini nad Hrvatima, Srbima i Bošnjacima - Sijekovac, Ahatoviće i Grabovicu. Nesvakidašnji potez jednog političara. Naglašava da je tim postupkom želio poručiti da je svaka žrtva - žrtva.

Treba se pokloniti nevinim žrtvama

- Svaki političar u BiH treba da se pokloni nevinim žrtvama, ti ljudi nisu krivi što su ubijeni. Dok god budemo gledali da su samo jedne žrtve – žrtve, ne možemo ići naprijed - smatra on.

Njegov zamjenik Aleksandar Goganović se poklonio i odao počast pred spomenikom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Helez je pojasnio kako je doživio taj postupak.

- Tamo ima neka šapka. Obavio sam razgovor s komandantom Zajedničkog štaba Oružanih snaga i zamjenikom iz reda srpskog naroda. Oni mene ubjeđuju da tamo ima jedna šapka koju su nosili srpski oficiri u Prvom svjetskom ratu i sad oficiri Vojske RS.

Međutim, danas sam pročitao da tamo ima i neki citat Ratka Mladića. Dao sam, kako to zakon i ustav nalažu, inspektoratu da to ispita. Ukoliko to bude – poklon ili naklon Mladiću, podnijet ću krivičnu prijavu i pokrenut ćemo postupak smjene Goganovića. Taj slučaj nije završen, nećemo preći preko toga - poručio je Helez u Dnevniku 2 Federalne televizije.