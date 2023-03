Stiglo je proljeće, ranije nego očekivano

Večeras od 22:24 sata je na sjevernoj hemisferi planete Zemlje je stiglo proljeće.

U istom trenutku je na južnoj hemisferi počela jesen. Kalendarski gledano, proljeće počinje 21. marta, ali klimatske promjene su ostavile posljedice i na ovaj dio naših života pa proljeće počinje ranije. Ove promjene se dešavaju u ekosistemu tokom sva četiri godišnja doba.

Astronomski govoreći, to je trenutan proljetne ravnodnevnice, kad su dužine dana i noći približno jednake i ove godine je počelo u 22:24. To će trajati do 21. juna.

Krajem marta ove godine počinje i ljetno računanje vremena. U nedjelju 26. marta će se u dva sata poslije ponoći završiti zimsko računanje vremena i kazaljke će se pomaći jedan sat unaprijed, a tada će službeno i početi ljetno računanje vremena.