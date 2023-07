"Podzemne klimatske promjene" prijete destabilizaciji zgrada

Tlo ispod velikih gradova se zagrijava i mijenja na načine koji bi mogli oštetiti zgrade, mostove i transportne sisteme, pokazuje novo istraživanje. Samo porazgovarajte s nekim ko zna često putovati podzemnom željeznicom - potvrdit će vam da takvi sistemi prijevoza izbacuju puno topline.

Kako se ta toplina širi u zemlji, podiže temperaturu tla, što pak dovodi do jedva primjetnog pomicanja tla ispod zgrada. Građevinski inženjer Alesandro Rota Lorija (Alessandro Rotta Loria) sa Univerziteta Northwestern u Ilinoisu analizirao je situaciju za gradsko naselje u Čikagu The Loop i na temelju podataka iz mreže bežičnih temperaturnih senzora napravio 3D kompjuterski model za simulaciju utjecaja rastućih temperatura na okoliš.

Podzemno zagrijavanje uzrokuju i cjevovodi te električni kablovi

Njegove simulacije obuhvaćaju period od jednog stoljeća, od 1951. (kada je Čikago završio tunele za podzemnu željeznicu) do 2051., a pokazuju potencijalno problematičan utjecaj podzemnih urbanih toplinskih otoka na civilnu strukturu i infrastrukturu, piše Science Alert.

Tek smo nedavno saznali da grad Njujork tone pod teretom svojih nebodera. Pridodajte još k tome toplinu i tlo ispod gradova se počinje polako micati i zbijati. Spomenuto podzemno zagrijavanje ne dolazi samo od podzemnih željeznica; njega uzrokuju i cjevovodi te električni kablovi.

Glineni sedimenti sa sitnim zrnom poput onih koji se nalaze ispod Čikaga posebno su skloni zbijanju ili bubrenju zbog topline i vode. Rota Lorija navodi kako je malo vjerovatno da će se zgrade zbog ovog sporog procesa podzemnog zagrijavanja urušiti, ali upozorava da suptilne promjene u tlu od samo nekoliko milimetara mogu opteretiti ili mobilizirati temelje i tokom vremena utjecati na trajnost ili učinkovitost građevinskih materijala.

"Starije zgrade nisu građene da izdrže temperaturne varijacije"

- Tlo u Čikagu se deformira zbog temperaturnih varijacija. Ni jedna postojeća infrastruktura nije projektirana da izdrži te varijacije. Iako ova pojava nije nužno opasna za sigurnost ljudi, ona će utjecati na normalne svakodnevne operacije temeljnih sistema i infrastrukture općenito - kazao je Rota Lorija koji je ustanovio da se temperature tla u Čikagu trenutno zagrijavaju za oko 0.14 stepeni godišnje.

- Iako nekoliko milimetara može zvučati malo, pogotovo ako se uzme u obzir da su zgrade dizajnirane da toleriraju određene varijacije, starije zgrade i druga infrastruktura nisu građeni da izdrže temperaturne varijacije kakve imamo danas. Vrlo je vjerovatno da su podzemne klimatske promjene već uzrokovale pukotine i prekomjerna slijeganja temelja koje nismo povezivali s ovim fenomenom jer toga nismo bili svjesni - dodao je.

Istraživanje naziva The silent impact of underground climate change on civil infrastructure objavljeno je u časopisu Communications Engineering.