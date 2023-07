Threads izgubio više od polovine korisnika

Vlasnik kompanije Meta Mark Zakerberg izjavio je danas da je njegova nova platforma Threads izgubila više od polovine korisnika.

Rival Twittera je dostigao cifru od više od 100 miliona korisnika u roku od pet dana od lansiranja ranije ovog mjeseca, prenio je BBC.

Brojevi u padu

Međutim, Zakerberg je priznao da su ti brojevi sada pali.

- Ako imate više od 100 miliona prijavljenih ljudi, idealno bi bilo da svi oni ili bar polovina ostanu. Još nismo to postigli - rekao je on.

Zakerberg, koji je to rekao zaposlenima, a saznanja o tome ima Reuters, opisao je situaciju kao "normalnu" i rekao da očekuje da će se "zadržavanje" korisnika poboljšati kako se nove funkcije budu dodavale u aplikaciju.

Meta kritika

Threads je bio na meti kritika zbog ograničene funkcionalnosti koju je imao kada je lansiran.

Meta je od tada dodala nove funkcije, kao što su odvojeni fidovi "following" i "for you" i povećao obim za prevođenje postova na različite jezike.