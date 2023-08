Naučnici otkrili morske pse koji su najbolji prijatelji i ostali potpuno šokirani: ''Ne znamo šta se događa''

- Ovo je zaista nevjerovatno. Velike bijele psine žive veoma osamljenički i nikako nismo očekivali da ova dva psa ostaju zajedno, no čini se da su se sprijateljili u onom smislu da osjećaju da zajedno putuju - rekao je za ''Huffington Post'' Bob Huter (Hueter), glavni istraživač u organizaciji OCEARCH.

Naučnici su počeli pratiti ova dva mlađa mužjaka u decembru prošle godine, kada su ih nakratko ulovili i na njih pričvrstili uređaje za praćenje. Otad do danas dvojac se ne razdvaja. To je dosta neobično, jer njihova vrsta morskih pasa ostaje zajedno samo u posebnim prilikama: kada traže partnere, brane se od predatora i traže hranu. Kada povod okupljanja nestane, oni se razilaze. No, ovaj je dvojac bacio posve novo svjetlo na tu vrstu životinja, pa se naučnici sada pitaju nisu li velike bijele psine ipak druželjubivije nego što se do sada mislilo.

Stručnjaci će, najavljeno je, analizirati krv ovog dvojca, koji su uzeli kada su im pričvrstili uređaje da praćenje. Žele utvrditi jesu li braća, jer ako jesu, to bi mogao biti razlog njihove bliskosti.