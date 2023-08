Indijski rover poslao nove podatke: Na Mjesečevom južnom polu ima sumpora, ali i kisika

- Instrument za spektroskopiju laserski induciranom plazmom (LIBS) na roveru Chandrayaan-3 je proveo prva in situ (na nepromijenjenom položaju) mjerenja hemijskog sastava lunarne površine blizu južnog pola ikad - stoji u saopćenju Indijske svemirske istraživačke organizacije (ISRO) od ponedjeljka, prenosi Tportal.hr., javlja Hina.

- Ova in situ mjerenja potvrđuju nedvojbeno prisustvo sumpora u području, nešto što nije bilo moguće instrumentima u orbiterima - ističe se u priopćenju.

Chandrayaan-3 je zarobio pažnju javnosti otkako je lansiran prije gotovo šest sedmica pred hiljadama oduševljenih gledatelja, a njegovo uspješno slijetanje na Mjesec prošle sedmice je postignuto svega nekoliko dana nakon što se ruska letjelica srušila na istom području.

Indija je 2014. postala prva azijska država koja je poslala letjelicu u Marsovu orbitu i namjerava poslati sondu prema Suncu u septembru. ISRO do iduće godine planira poslati tročlanu posadu u Zemljinu orbitu. Također, planira zajedničku misiju s Japanom radi slanja druge sonde na Mjesec do 2025. i misiju do Venerine orbite unutar naredne dvije godine