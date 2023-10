Misteriozna kamena ploča je prava mapa s blagom

Komad stijene s misterioznim zapisima, koji nije proučavan skoro 4.000 godina, sada se smatra mapom s blagom za arheologe, koji ga koriste da nađu antičke ostatke širom sjeverozapadne Francuske, piše Phys.org.



Ploča Sen-Belek

Takozvana ploča Sen-Belek proglašena je 2021. najstarijom mapom u Evropi i otada naučnici rade na tome da shvate zapise na njoj, što kako bi uspjeli da je datiraju, što da bi otkrili izgubljene spomenike.

- Korištenje mape u pokušajima da se nađu arheološka nalazišta je sjajan pristup. Nikad nismo radili na taj način - rekao je Ivan Paje, profesor Univerziteta Zapadne Bretanje (UBO).

Antička nalazišta obično se otkrivaju pomoću sofisticirane radarske opreme, snimaka iz zraka ili slučajno, kada se izvode građevinski radovi.

- Ovo je mapa s blagom - rekao je Paje.

Ipak, tim tek započinje svoj lov na blago.

Neobična mapa pokriva oblast koja je oko 30 kilometara duga i 21 kilometar široka, a Paje i njegove kolege kažu da je potrebno da pregledaju cijelu oblast i uporede je sa svim zapisima na ploči.

- Posao bi mogao da potraje i 15 godina - rekao je Paje.

On i Klement Nikolas iz francuskog Nacionalnog centra za naučna istraživanja (CNRS) ponovo su 2014. otkrili ploču koju je pronašao Pol du Šatelije još 1900. Međutim, on nije shvatio njen značaj.

Proučavanjem ploče, neki urezi na njoj bili su logični i istraživači su prepoznali određene planine u Bretanji. Zatim su skenirali ploču i uporedili je s trenutnim mapama otkrivši poklapanje od oko 80 posto.

- Još moramo identificirati sve geometrijske simbole, legendu koja ide uz mapu - rekao je Nikolas.

Na ploči postoje sitne rupe i naučnici vjeruju da one predstavljaju grobnice, naselja ili rudnike. Ako na taj način otkriju nešto, to bi moglo da dovede do „poplave arheoloških otkrića“.

Neidentificirano kraljevstvo

Posljednjih nekoliko sedmica arheolozi provode istraživanje mjesta gdje je ploča Sen-Belek pronađena.

- Pokušavamo da bolje kontekstualiziramo otkriće, da nađemo način da se ploča datira - rekao je Paje.

Oni vjeruju da je ploča nastala u nekom još neidentificiranom kraljevstvu iz bronzanog doba, koje je nestalo u pobunama, piše Telegraf.