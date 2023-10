I muškarci imaju biološki sat: Što je otac stariji, veći rizik da dijete ima autizam, šizofreniju, leukemiju...

Kada se govori o utjecaju starosti na roditeljstvo, najčešće je fokus na ženama. Govori se o sve manjem broju jajnih ćelija, hromozomskim problemima, neplodnosti… Ali godine utječu i na muškarce. Postoji sve više dokaza da odlaganje očinstva može imati posljedice i da i muškarci moraju da „obrate pažnju na svoj biološki sat“, piše Guardian.



Sperma usporava

U Engleskoj i Velsu, naprimjer, Nacionalni institut za kliničku izvrsnost ne preporučuje vantjelesnu oplodnju ženama starijim od 42 godine, ali se godine oca ne spominju u preporukama. Uprkos tome, zna se da poslije 40. godine sperma kod muškaraca usporava, začeće je sve teže, a djeca koju su dobili stariji očevi imaju veće šanse da pate od autizma, šizofrenije i leukemije, navodi Guardian.

Velika sistematska analiza 90 različitih studija i sa 93.839 učesnika iz 2015. pokazala je da godine utječu negativno na kvalitet sperme. Studija objavljena ove godine u Journal of Assisted Reproduction and Genetics, a zasnovana na 11 studija, pokazala je da je, kada je muškarac stariji, veća mogućnost da se trudnoća završi spontanim pobačajem ili da dijete bude mrtvorođeno. Osim toga, bebe starijih očeva češće se rađaju prerano, od 28. do 37. sedmice trudnoće.

- Ljudi pretpostavljaju da, ako postoji sperma koja pliva i može da penetrira jajnu ćeliju, da je sve uredu. Ali to nije slučaj - rekao je Bernar Rober, profesor Univerziteta Mekgil u Montrealu, u Kanadi.

On je specijaliziran za starost muškog reproduktivnog sistema i kaže da mnogi naučnici nisu svjesni veze između starosti muškarca i opasnosti koje postoje kod beba koje oni začnu.

Zečija usna

Rober i njegov kolega Piter Čan u studiji su ukazali na to da očinstvo u starijem dobu češće vodi do defekta na rođenju, poput zečije usne ili rupe u dijafragmi. Češće su i neke vrste raka kod djece starijih roditelja, navodi Guardian na osnovu studije oko dva miliona djece u Danskoj. Na svakih pet godina dodatne starosti oca, šansa da će dijete imati leukemiju skače za po 13 posto.

Britanski list navodi i mogućnosti neuroloških problema – ako očevi imaju više od 40 godina, šansa da dijete ima autizam je povećana šest puta, a ako imaju više od 50 godina, petostruko se povećava rizik da imaju šizofreniju. Češći su i opsesivno-kompulzivni poremećaj, hiperkinetički poremećaj, bipolarni poremećaj..., piše Telegraf.