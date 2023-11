Naučnici ispitali 27 miliona jedinjenja: Jedno smanjuje bol efikasnije od najjačih lijekova

Kana i njegov tim su dugo zainteresovani za protein CRMP2, ključni regulator kalcijskog kanala Cav2.2 koji se vezuje za unutrašnjost kanala. Oni su otkrili da peptid razvijen iz CRMP2 može da razdvoji CRMP2 od kalcijskog kanala. Kada se taj peptid, nazvan CBD3, dostavi ćelijama, on djeluje kao mamac, blokira CRMP2 da se veže za kalcijski kanal i time smanjuje bol.

Peptidi se teško sintetizuju kao lijekovi jer kratko djeluju i brzo se raspadaju u stomaku, pa su istraživači pokušali da kreiraju mali molekularni lijek zasnovan na CBD3. Počeli su sa 15 aminokiselina koje su u njegovom sastavu i otkrili su dvije koje su odgovorne za inhibiciju dolaska kalcija i ublažavanje bola.

- U tom trenutku shvatili smo da ove dvije aminokiseline mogu da budu osnova za stvaranje malih molekula - rekao je Kana.

U kolaboraciji s kolegama s Univerziteta u Pitsburgu, istraživači su uradili kompjutersku simulaciju koja je ispitala 27 miliona jedinjenja da nađe malu molekulu koja bi bila kao aminokiseline CBD3. Došli su do 77 jedinjenja i eksperimentalno ih testirali da vide da li smanjuju količinu kalcija u kalcijskom kanalu. To je dovelo do izdvajanja devet jedinjenja, koji su dalje ispitivani. Jedno jedinjenje nazvano CBD3063 pokazalo se kao najperspektivniji kandidat. Biohemijski testovi su otkrili da prekida interakciju između CaV2.2 kalcijskog kanala i CRPM2 proteina, čime smanjuje ulazak kalcija u kanal i smanjuje otpuštanje neurotransmitera.

Testiranje na miševima

- Mnogi naučnici su ispitali istu biblioteku jedinjenja, ali su tražili ona koja blokiraju kalcijske kanale spolja. Naša meta, ove dvije aminokiseline iz CRMP2, unutrašnjost je i taj indirektan pristup je vjerovatno ključ uspjeha – rekao je Kana.

Testiranja na miševima su pokazala da je CBD3063 efikasan u slučaju različitih vidova bola, od neuropatije koju pokreće hemoterapija, zapaljenskog bola do bola u troglavom živcu. Za razliku od gabapentina, nije bilo neželjenih dejstava – ne utječe na kognitivne funkcije, pamćenje, pa ni na puls i disanje. Sada slijede dodatni testovi da bi uskoro bilo moguće započeti klinička ispitivanja.