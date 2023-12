Sićušne morske životinje zbog plastičnog otpada gube volju za razmnožavanjem

Svjetski ekonomski forum je upozorio da će do 2050. u okeanima biti više plastike nego ribe. Plastika je doslovno posvuda, a nova studija ukazuje na još jedan negativan aspekt zagađenja, odnosno da uobičajeni plastični aditivi odvraćaju morske račiće od razmnožavanja.



- Ova stvorenja obično prebivaju na evropskim obalama te se njima hrane ptice i ribe. Ako postanu ugroženi, to će utjecati na cijeli hranidbeni lanac - rekao je ekotoksikolog Aleks Ford (Alex) sa Univerziteta Portsmouth u Velikoj Britaniji. Britanski naučnici su tokom niza eksperimenata izložili sićušnu vrstu rakova (Echinogammarus marinus) samo četiri od oko 10.000 mogućih hemijskih aditiva koji se mogu pronaći u plastici.

Dvije hemikalije se više ne smiju koristiti u Evropi

- Odabrali smo ova četiri aditiva jer je već utvrđeno da možda predstavljaju opasnost za ljudsko zdravlje. Dvije hemikalije (DBP i DEHP) se više ne smiju koristiti u Evropi. Za druge dvije trenutno nema ograničenja i nalaze se u mnogim kućanskim proizvodima. Htjeli smo istražiti kakav utjecaj ove hemikalije imaju na parenje rakova - rekla je toksikologinja Bidemi Grin-Ojo sa Univerziteta Portsmouth.

Uprkos nedavno uvedenim propisima, tri od četiri testirane hemikalije nalaze se među 30 najčešćih hemikalija u površinskim i podzemnim vodama Engleske. Rezultati su pokazali da sve četiri hemikalije smanjuju uspješnost parenja rakova, uzrokujući promjene u ponašanju, piše Science Alert.

Hemikalije uzrokovale i pad broja spermija

Dodatno, dvije testirane hemikalije, TPHP i DBP, uzrokovale su pad broja spermija., piše Index.hr.

- Životinje koje smo testirali bile su izložene mnogo većim koncentracijama nego što ih inače ima u okolišu. No svejedno možemo reći da te hemikalije mogu utjecati na broj spermija - kazao je Ford.

- Primjerice, pretpostavljamo da bi izlaganje račića hemikalijama tokom dužeg vremenskog razdoblja ili tokom kritičnih faza njihovog razvoja moglo utjecati na nivoa i kvalitetu njihove sperme - dodao je.

Tokom pokusa u laboratoriju, jedinke E. marinus izložene niskim nivooima NBBS-a, TPHP-a i DEHP-a, manje su se parile. Ako plastični aditivi doista ometaju reprodukciju životinja, onda bi naša ovisnost o plastici mogla pridonijeti šestom masovnom izumiranju na Zemlji.

- Moramo što više istražiti na koji sve način hemikalije u plastici utječu na ponašanje životinja. Svako odskakanje od bitnih modela ponašanja, poput hranjenja ili razmnožavanja, može smanjiti šanse za preživljavanje - rekla je Green-Ojo.

Istraživanje naziva Evaluation of precopulatory pairing behaviour and male fertility in a marine amphipod exposed to plastic additives objavljeno je u časopisu Environmental Pollution.