Primijećen kit sa slomljenom kičmom, vjerovatno povrijeđen u sudaru s brodom

Nažalost, vjeruje se da je lomljenje kičme dovelo do deformacije repa koja će se vjerovatno pokazati fatalnom.

Naučnici su prvobitno mislili da je riječ o grbavom kitu po imenu Mun, koji je sa slomljenom kičmom prešao put od Kanade do Havaja. Međutim, bliža analiza biologa Stefani Stek iz fondacije Pacifik vejl potvrdila je da je riječ o dva različita kita.

Izdržljiva stvorenja

- Kao i u slučaju Muna, vjerujem da će ovo biti fatalna povreda. Kitovi su jako izdržljiva stvorenja, ali ovako teške povrede mogu drastično da smanje njihovu šansu za preživljavanje u prirodi - rekla je ona za LiveScience.

Slomljena kičma otežava kretanje kitova, onemogućava njihovu migraciju, hranjenje, izlazak na površinu po zrak…

- Grbavi kitovi imaju ekstremno ograničenu energiju i povreda poput ove utječe na njihovu mogućnost kretanja, što može da ima katastrofalne posljedice. Osim toga, slomljena kičma vjerovatno izaziva veliki stres i jake bolove - rekla je Stefani Stek.

Smanjenje brzine brodova

Ne zna se tačno kako je ovaj kit povrijeđen, ali se vjeruje da je do toga doveo sudar s brodom jer je to najčešći slučaj. Organizacija Prijatelji mora procjenjuje da takvi sudari godišnje ubiju oko hiljadu kitova. Prema istraživanjima iz 2021., smanjenje brzine brodova bi smanjilo takve nesreće za 25 do 30 posto, piše Telegraf.