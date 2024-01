Kineski naučnici ostvarili velik uspjeh i klonirali životinju koja je veoma slična ljudima

Kineski naučnici klonirali su prvog rezus majmuna, vrstu koju se često koristi u medicinskim istraživanjima jer im je fiziologija slična ljudskoj, prenio je jučer BBC.



Kloniran majmun

Naučnici ističu da bi klonirani majmuni mogli ubrzati testiranja lijekova jer genetički identične životinje daju uporedive rezultate, što povećava sigurnost pokusa.

Dosadašnji pokušaji kloniranja rezus majmuna nisu davali potomke ili bi potomci uginuli za nekoliko sati.

Britanska organizacija za zaštitu dobrobiti životinja izrazila je „veliku zabrinutost” zbog tog postignuća.

Spolno razmnožavanje sisavaca daje potomke s mješavinom gena oca i majke. Kloniranjem se dobiva genetički identična kopija jedne životinje.

Najpoznatija klonirana životinja, ovca Doli (Dolly) stvorena je 1996.

No problem s kloniranjem je to što je u slučaju većine sisavaca samo 1 do 3 posto kloniranih potomaka zdravo. A to se pokazalo još težim kod rezus majmuna.

Naučnici su uspjeli tek prije dvije godine.

Otkrili su da kod neuspješnih pokušaja kloniranja placente, koje fetusu osiguravaju kisik i nutrijente, nisu bile pravilno reprogramirane pa se nisu normalno razvile što su naučnici ovaj put uspjeli riješiti.

Upotrijebili su 113 embrija, od kojih je 11 bilo implantirano i dobili su dvije trudnoće i jednog živog potomka. Nazvali su ga „ReTro” po korištenoj naučnoj metodi zamjene trofoblasta.

Dr. Falong Lu sa Univerziteta Kineske akademije nauka rekao je za BBC News da su „svi presretni” uspješnim ishodom.

No portparol britanskog Kraljevskog udruženja za prevenciju okrutnosti prema životinjama (RSPCA) rekao je kako oni smatraju da je patnja životinja pritom veća od potencijalne koristi za ljudske pacijente.

Istraživački alat

RSPCA je duboko zabrinut zbog jako velikog broja životinja koje pate u tim eksperimentima i jako niske stope uspješnosti. Primati su inteligentne i osjećajne životinje, ne samo istraživački alati.

Rezus majmuni žive u divljini u Aziji – Afganistanu, Indiji, Tajlandu, Vijetnamu i Kini.