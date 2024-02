Globalno zatopljenje: Grenland se sve brže izdiže iz okeana

Prema novom istraživanju, Grenland se zbog klimatskih promjena počeo izdizati iz okeana brže nego što raste nivo vode. Uzdižuća podloga stvara novo tlo u Grenlandskom moru, uključujući male otoke i škrape. U tom je procesu nastao otok Uunartok Kekertak. Ova nova kopnena masa duga 13 kilometara u blizini istočne obale Grenlanda je 2005. službeno priznata i dodana na karte Grenlanda.

- Izdizanje tla koje opažamo na Grenlandu ovih godina ne može se objasniti samo prirodnim razvojem nakon ledenog doba. Grenland se znatno više uzdiže - kazao je geolog Šfakat Abas Kan (Shfaqat Abbas Khan) s Danskog tehničkog univerziteta (DTU). Grenland se postupno uzdiže od posljednjeg ledenog doba prije 12.000 godina, a njegov smrznuti sloj vode polako "curi" u more. No, podaci zabilježeni s 58 GPS postaja diljem svijeta (GNET) pokazuju da je globalno zatopljenje ubrzalo cijeli taj proces.

Utjecaj klimatskih promjena

Geolog DTU-a Danjal Longfors Berg i njegove kolege otkrili su da se u posljednjem desetljeću grenlandska podloga podigla za 20 centimetara, što je stopa od oko 2 metra po stoljeću.

- S podacima GNET-a možemo precizno izolirati koji se dio tla izdiže zbog utjecaja klimatskih promjena - rekao je Kan, a piše Science Alert., prenosi Index.hr.

Mada ledenjaci oko periferije Grenlanda čine samo 4 posto ledenog pokrivača otoka, oni su odgovorni za gotovo 15 posto gubitka leda. Ispostavilo se da ovo ogromno smanjenje značajno doprinosi i izdizanju kopnene mase. Gubitak mase s vanjskih ledenjaka uzrokuje u nekim područjima veće uzdizanje tla od gubitka glavnog grenlandskog ledenog pokrova, zbog procesa naziva elastični odskok.

"Ovo su prilično značajna izdizanja tla"

To se događa na području gdje se prethodno "pritisnuta" zemlja oslobodila okolne težine te se opušta u svoj prirodniji prošireni oblik.

- Ovo su prilično značajna izdizanja tla koja pokazuju da se lokalne promjene na Grenlandu događaju vrlo brzo, što utječe na život na tom području - objašnjava Berg.

Istraživanje naziva Vertical Land Motion Due To Present-Day Ice Loss From Greenland's and Canada's Peripheral Glaciers objavljeno je u časopisu Geophysical Research Letters.