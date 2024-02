"Odisej" poslao prve fotografije iz svemira: Odličan selfi

„Intuitive Machines“ uspješno je poslala prve slike misije IM-1 na Zemlju 16. februara 2024. Slike su nastale odmah nakon odvajanja od letjelice SpaceX-a na prvom putovanju ka Mjesecu pod inicijativom NASA-e, navela je kompanija „Intuitive Machines“ na X-u.

Teška 675 kilograma

Ako sve bude po planu, „Odisej“ bi trebalo da sleti u oblast lunarnog južnog pola 22. februara. To je predio u koji je do sada uspješno sletjela samo indijska sonda „Vikram“, i to u avgustu prošle godine. Također, to bi moglo da bude prvo uspješno slijetanje sonde privatne kompanije na Mjesec, piše B92.

Sonda "Odisej" teška je 675 kilograma i ima veličinu tipične britanske telefonske govornice, zbog čega ga neki porede s uređajem TARDIS iz britanske naučnofantastične serije "Dr. Hu". Na Mjesec nosi šest instrumenata NASA-e, koja je s privatnom kompanijom imala ugovor vrijedan 118 miliona dolara, kao i šest komercijalnih tovara.