Uočeno ubrzano topljenje "glečera sudnjeg dana": Nivo mora mogao bi dosegnuti tri metra

„Glečer sudnjeg dana“, kako mnogi nazivaju Tvejtsov glečer na Antarktiku, topi se mnogo brže nego što se ranije mislilo. Razlog za to je topla okeanska voda koja prolazi kilometrima ispod njegove površine, pokazala je nova studija.

Prava katastrofa

Ako se ovaj glečer potpuno otopi, piše LiveScience, to bi podiglo nivo mora za 60 centimetara. Međutim, pošto je on istovremeno i prirodna brana - sprečava da se okolni led sa Zapadnog Antarktika spusti u okean, njegov kolaps mogao bi da dovede do skoka nivoa mora za čak tri metra i prave katastrofe.

Naučnici teško mogu da kvantifikuju tačnu brzinu topljenja glečera, a jedan od razloga je to što je teško pogledati ispod debelog sloja leda. Ovog puta, tim istraživača s Univerziteta Kalifornije u Irvinu koristio je satelitske radare visoke rezolucije finske misije ICEYE da otkrije kretanje tople vode kilometrima ispod Tvejtsovog glečera. U studiji objavljenoj u Proceedings of National Academy of Science oni navode da je kontakt okeana i glečera, što je proces koji se dešava širom Antarktika i Grenlanda, doveo do bržeg topljenja koje bi trebalo da dovede do novih procjena o skoku nivoa mora, piše Nauka.rs.

"Zabrinuti smo"

- Tvejtsov glečer je najnestabilnije mjesto na Antarktiku. Zabrinuti smo da potcjenjujemo brzinu kojom se glečer mijenja, što bi moglo da bude razorno za primorske zajednice širom svijeta - rekla je Kristin Dou, profesorica Univerziteta u Vaterlou u Ontariju i koautorica studije.

Glavni autor studije Erik Rigno, profesor Univerziteta Kalifornije u Irvinu, kaže da je dosad bilo sporadično dostupnih podataka, pa je bilo teško otkriti šta se tačno dešava.

- Ovaj projekt nam je pomogao da bolje shvatimo ponašanje morske vode ispod Tvejtsovog glečera. Voda je na nekim mjestima skoro stigla do pritiska da prekrije led, samo je još malo pritiska potrebno da gurne led - rekao je on.