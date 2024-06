Otkazan privatni turistički put oko Mjeseca: Propao dogovor japanskog milijardera i Maska

Japanski milijarder Jusaku Maezava (Yusaku Maezawa) prije gotovo šest godina dogovorio je turistički let SpaceX-ovim Starshipom, no zbog neizvjesnosti i pomicanja rokova, sad kaže da je prisiljen otkazati projekt.

Prvi svemirski turisti, umjetnici, kreatori i njihov vođa puta, japanski milijarder Jusaku Maezava ipak se neće uputiti na kružno putovanje oko Mjeseca. Projekt dearMoon, inicijalno pokrenut još 2018. godine, uključivao je desetak putnika, koji bi se SpaceX-ovom raketom Starship otisnuli na neviđenu avanturu – poletjeli bi prema Mjesecu, obišli oko njega, pa se vratili na Zemlju, pritom bilježeći svaki korak, prenoseći iskustvo uživo, stvarajući umjetnička djela i na ostale slične načine promovirali "dobrobit za ljude i društvo u cjelini".

Nepoznati rokovi presudili

Maezava je sve bio dogovorio s Ilonom Maskom (Elon Musk), potom pokušao naći partnericu koja bi ga pratila na tom putovanju, no taj mu "svemirski Tinder" nije upalio. Nakon toga je osmislio konkurs, na kojem je odabrao tim u kojem su bili jutjuber, DJ, fotografi i umjetnici, spremni poletjeti i stvarati umjetnost tokom svemirskog izleta. No, jedna je stavka u cijelom planu sve vrijeme ostala nepoznanicom – termin putovanja, piše Bug.hr.

Inicijalni plan bio je poletjeti do kraja 2023. godine, no Starship nije niti približno dovršen da bi se to ostvarilo. Stoga sada Maezva zaustavlja cijeli plan – misija dearMoon je otkazana. Budući da se projekt nije održao lani, a niti će se moći provesti u djelo u dogledno vrijeme, njegov pokretač kaže da je "donio neizbježnu odluku o otkazivanju".

- Ne mogu planirati svoju budućnost u takvoj situaciji i osjećam se grozno jer tjeram ostatak posade na čekanje - kaže Maezava, uz izvinjenje svima koji su bili uzbuđeni oko njegovog projekta.

- Iskazivat ćemo duboko poštovanje prema SpaceX-u dok oni koračaju prema neistraženim područjima, a mi ćemo se okrenuti novom izazovu – poruka je sa službene stranice sada propalog projekta dearMoon.

Podsjetimo, plan leta započinjao je s lansiranjem svemirskog broda Starship, višednevno putovanje do Mjeseca, prolazak oko njega na udaljenosti od oko 200 kilometara te povratak i slijetanje natrag na Zemlju. Cijeli let trebao je potrajati oko šest dana.

Pokusno lansiranje

Starship, pak, i dalje nije u fazi razvoja koja bi mu omogućila siguran ulazak u Zemljinu orbitu, a pogotovo ne odlazak dalje od nje. SpaceX se upravo priprema na četvrto pokusno lansiranje, u kojem bi raketa trebala ući u orbitu i prvi put iz nje na siguran i kontroliran način ući natrag u atmosferu. To će se dogoditi najranije 6. juna.