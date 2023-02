Kako locirati izgubljeni telefon

S druge strane, možda vas zanima kako locirati mobilni telefon vašeg mališana ili starijih, kako bi ste znali tačno gdje se nalaze. Bez obzira na to da li ste telefon izgubili ili želite da locirate mobilni putem broja telefona, u nastavku možete saznati kako da to učinite.

Kako pronaći izgubljeni Android telefon?

Ako koristite Android telefon, onda pravac na Google Find My Device stranicu ili istoimenu aplikaciju preuzmite sa Google Play Store-a. Google Find My Device je servis koji vam omogućava da daljinski locirate telefon, tablet računar ili neki drugi uređaj sa Android operativnim sistemom. Sve što je potrebno jeste da se, koristeći svoj Google nalog, prijavite na Find My Device servis i potražite izgubljeni telefon. Pored lociranja, ovaj servis vam omogućava i da daljinski zaključate svoj uređaj ili da obrišete sve podatke iz njega.

Naravno, prethodno bi trebalo da telefon koji želite da locirate bude povezan na internet i da na tom telefonu bude aktivirana opcija Find My Device. Drugim riječima, potrebno je da unaprijed aktivirate ovu opciju na telefonu kako biste mogli da je koristite u slučaju nestanka telefona. To ćete učiniti tako što ćete u podešavanjima (Settings) odabrati opciju Security, te označiti Find My Device.

Imajte u vidu da Google Find My Device aplikacija ne mora nužno da bude fabrički instalirana na vašem telefonu. Zato je najbolje da prvo posjetite Google Play Store i provjerite da li je pomenuta aplikacija instalirana - ukoliko nije, instalirajte je.

Kako pronaći iPhone?

Ukoliko, ipak, imate iPhone, opet možete biti bez brige. Find My iPhone je Apple-ov pandan Google-ovom Find My Device servisu i veoma slično funkcioniše. Na vama je samo da se, uz pomoć svog Apple ID-a, prijavite na iCloud i locirate svoj nestali mobilni telefon. Kao i kod Androida, i ovdje je neophodno da na samom telefonu da bude aktivirana Find My iPhone funkcija, a do nje ćete doći ovako: Settings > Apple ID > iCloud > Find My iPhone.

Lociranje telefona putem broja?

Šta ako ništa od gore pomenutog niste namjestili na vrijeme, a telefon vam je uveliko izgubljen? Onda vam ništa drugo ne preostaje nego da locirate telefon putem broja.

Jedino mobilni operatori imaju mogućnost da lociraju mobilni telefon preko broja telefona ili preko IMEI broja, i to isključivo na zahtjev nadležnih organa tj. policije. Ni u jednom drugom slučaju to nije moguće.