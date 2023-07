Razmislite prije nego što objavite fotografiju djeteta na internetu

U vrijeme kada svaki dio života možemo da podijelimo na društvenim mrežama, postavlja se pitanje da li je pametno objavljivati slike djece. Kakve to opasnosti nosi, pogotovo sa razvojem vještačke inteligencije?



Društvene mreže

Mnogi će reći da je rođenje djeteta najvažniji trenutak u životu roditelja. Neprospavane noći i beskrajna briga su cijena koju mnogi rado plate kako bi posmatrali kako dio njih i dio osobe koju vole raste, razvija se, uči i postaje samostalno. Ljubav i ponos koju osjećamo prema svom djetetu se ne može postaviti ni na jedan tas, pa nije teško shvatiti zašto želimo da taj osjećaj podijelimo sa nama dragim ljudima, pa čak i sa cijelim svijetom.

U današnje vreme, društvene mreže nam omogućavaju da upravo to uradimo lako - isuviše lako, u samo par klikova - a da cio postupak djeluje potpuno sigurno. Međutim, nije, nikada nije ni bio, ali danas je to pogotovo tačno, i to ni manje ni više nego zahvaljujući razvoju vještačke inteligencije.

Iako želimo da vjerujemo da fotografije koje smo objavili na internetu neće pasti u pogrešne ruke, surova realnost je da među nama postoje pojedinci koji imaju zle namjere, a razvoj vještačke inteligencije, odnosno modela za generiranje slika i deepfake snimaka se u rukama pedofila pokazao kao veoma moćno oružje.