Suosnivač ''OceanGatea'' ima novi suludi biznis plan: Želi poslati 1.000 ljudi na Veneru do 2050.

Čini se da suosnivač kompanije ''OceanGate'' nije prestravljen i posramljen nakon tragedije podmornice Titan, pa je odlučio da pomjera granice ekstremnog putovanja s ambicijama da pošalje 1.000 ljudi da žive u plutajućoj koloniji na Veneri do 2050. godine.



Status quo

Giljermo Sonlajn (Guillermo Sohnlein), suosnivač ''OceanGatea'', zajedno sa Stokton Rašom (Stockton Rush) 2009. godine, ali se kasnije povukao 2013. godine, također je osnivač i predsjednik Humans2Venusa, koji na LinkedInu opisuje kao "privatni poduhvat fokusiran na uspostavljanje trajnog prisustva ljudi u atmosferi Venere".

- Zaboravite ''OceanGate''. Zaboravite Titan. Zaboravite Stoktona. Čovječanstvo bi moglo da bude na ivici velikog proboja i da to ne iskoristi jer ćemo mi, kao vrsta, biti ugašeni i gurnuti nazad u status quo - rekao je Sonlajn za Insajder.

List je objavio da je 57-godišnji biznismen rođen u Argentini ukazao na nalaze NASA koji kažu da postoji komadić́ atmosfere Venere oko 30 milja od površine gdje bi ljudi teoretski mogli da prežive.

Sonlajn predviđa stvaranje plutajuće kolonije koja bi mogla da izdrži sumporne kiseline u Venerinim oblacima - samo jedan element atmosfere planete koji je čini nenastanjivom za ljude.

Nije uspio da se pozabavi kako će ova predložena svemirska stanica za čak 1.000 kolonista podnijeti uraganske vjetrove od 224 milje na sat, koji su također karakteristični za Veneru, navodi NASA.

Post na blogu

- To je teško, ali mislim da je također veoma izvodljivo do 2050. godine - rekao je on za Insajder.

U postu na blogu koji je podijeljen na sajtu Human2Venus u februaru Sonlajn je napisao: "Nisam inžinjer ili naučnik, ali imam krajnje povjerenje u sposobnosti oba. Stoga sam uvijek mislio da će oni moći da prevaziđu bezbroj izazova s kojima se suočavamo u ekstremnom svemirskom okruženju."

Također je objasnio da je organizacija izabrala Veneru zbog gravitacije. Venera, koja se često naziva Zemljinom "sestrinskom planetom" zbog njihove slične veličine i mase, ima približno istu površinsku gravitaciju kao i Zemlja.

- Kada sam imao 11 godina, stalno sam sanjao da sam komandant prve ljudske zajednice na Marsu. Proveo sam više od četiri decenije od tada radeći sve što sam mogao da pomognem čovječanstvu da postane vrsta s više planeta - napisao je Sonlajn u postu.