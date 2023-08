Apple mora platiti 500 miliona dolara zbog usporavanja iPhonea

Apple će isplatiti svakom od tužitelja koji su se pridružili zajedničkoj tužbi 2020. godine oko 65 dolara. Tužba je podignuta nakon što je Apple priznao da je 2017. usporio rad nekih modela iPhonea.



Modeli iPhonea

Modeli koji ispunjavaju uvjete pokrivene ovom tužbom uključuju iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus i SE koji koriste iOS 10.2.1 ili noviji prije 21. decembra 2017. te iPhone 7 i 7 Plus sa sistemom iOS 11.2 ili novijim prije istog tog datuma.



Nagodbom je više od tri miliona tužitelja dodijeljeno ukupno između 310 i 500 miliona dolara, ali koliko će tačno kupcima biti plaćeno, nije skroz jasno, ali preračunato ispada da će dobiti po 65 dolara.

Neočekivana gašenja

Međutim, samo će neki vlasnici ovih modela iPhonea primiti novac jer je rok za učestvovanje u tužbi bio 6. oktobra 2020. godine.

Apple je 2018. optužen za namjerno usporavanje performansi ovih modela iPhonea nakon što su se korisnici počeli žaliti na neočekivana gašenja između 2015. i 2016. Gašenja bi se dogodila spontano, čak i ako bi telefoni imali više od 30 posto trajanja baterije, što je rezultat razlike između hardvera i sve većih zahtjeva stalnog ažuriranja iOS-a, operativnog sistema za iPhone.

Apple je uvažio ove pritužbe i izveo ažuriranje softvera da bi riješio problem isključivanja. Međutim, ovo je ažuriranje samo prigušilo performanse iPhonea kako bi se pokušalo ''spriječiti neočekivano gašenje uređaja'' u hladnim uvjetima, kada im je baterija prazna ili su stari.

Usporen rad

Nakon što je 2017. priznao da je namjerno usporio rad nekih starijih modela iPhonea kako bi spriječio druge probleme s gašenjem, Apple se našao suočen s tužbom, donosi ZDnet.