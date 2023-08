Ne krećite u traženje posla prije nego što sredite LinkedIn: Evo kako to učiniti

Ako tražite posao, trebate se pozabaviti uređivanjem svog korisničkog profila na LinkedInu. Evo nekoliko savjeta kako ga možete učiniti atraktivnijim.



Do svih značajki i mogućnosti možete doći na LinkedInovom web odredištu ako kliknete Me u gornjem lijevom uglu i potom odaberete View Profile.

Prilagodite URL svog profila

Kliknite Edit public profile & URL na desnoj strani, i zatim sličicu olovke pored trenutnog URL-a kako biste ga promijenili.

Dio nakon dijela linkedin.com može biti dug između tri i 100 znakova, sastavljenih od slova i brojeva. Kraće je obično bolje.

Provjerite šta je javno dostupno

Kliknite Edit public profile & URL na desnoj strani kako biste odredili koje su informacije vidljive drugima nakon što se logiraju u LinkedIn.

To, recimo, može uključivati vašu profilnu sliku, obrazovanje i povijest zaposlenja, kao i broj vaših pratilaca.

Dodajte dvije slike visokog kvaliteta

Kao na Facebooku i Twitteru, na LinkedIn možete staviti profilnu i pozadinsku fotografiju. Neka obje budu visokokvalitetne slike profesionalnog izgleda.

Pozadinska slika prilika je za pokazivanje nešto što ima veze s vašom karijerom, bilo da se radi o egzotičnoj destinaciji na koju vas je odvela ili o istaknutom govorničkom angažmanu koji ste dobili.

Poveznice koje vode van LinkedIna

Informacije o vama i vašem radu možete dopuniti poveznicama koje vode van LinkedIna.

Kliknite Contact Info pri uređivanju profila i moći ćete ga povezati s više drugih web stranica - recimo, portfelj fotografija, projekti u kojima ste učestvovali i tome slično.

Kvalitetno se predstavite

Provjerite predstavlja li vaš LinkedIn profil tačno sve vještine koje imate.

Kliknite sličicu + (plus) pokraj okvira s vještinama kako biste ih dodali više. Kliknite sličicu olovke sa strane istog okvira, zatim tri tačkice i Reorder kako biste bili sigurni da su najvažnije vještine na vrhu.

Dodajte sažetak

Sažetak posjetiocima daje brzi pregled o tome ko ste i vrsti posla koju radite. Kliknite Add a summary na svoj profil ako ga već nemate ili kliknite sličicu olovke pored odjeljka About ako već postoji.

Dodajte profil na drugom jeziku

Ako znate više jezika i otvoreni ste za zapošljavanje u više država, ima smisla da vaš profil bude dostupan i na drugom jeziku osim engleskog.

Kliknite Add profile in another language s desne strane, a zatim odaberite odgovarajući jezik s padajućeg izbornika. Morat ćete se sami pobrinuti za prijevod.

Objavljujte odmjereno

Nema stvarne potrebe za čestim objavljivanjem postova na LinkedInu, ali nekoliko dobro odabranih postova može dati potencijalnim poslodavcima - kao i kolegama u vašem području koji bi se željeli povezati s vama - bolju predodžbu o vašim interesima i opsežniji dojam o vama.

Prikupite preporuke

Pokažite potencijalnim poslodavcima kako stvarno imate sve što je potrebno dodavanjem preporuka u svoj profil.

Kliknite dugme + (plus) pokraj okvira Recommendations i zatim Ask for a recommendation. Zatražite preporuku od nekoga ko vas dobro poznaje i ima nešto lijepo reći o vama.

Poboljšajte naslov

Kliknite sličicu olovke na gornjoj ploči svog profila. Pojavit će se polje Headline, koje se prikazuje na samom vrhu profila.

Upišite kratko, zanimljivo i kreativno o sebi i poslu kojim se bavite, a što će privući pažnju poslodavaca, piše Wired, prenosi Večernji.hr.