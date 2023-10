Bespilotna letjelica Droneliner: Vozit će teret širom svijeta, ali bez ljudske posade

Trenutno većina teretnih aviona ima cilindrična tijela s konkavnim unutrašnjim stijenkama, baš kao i avioni za prijevoz putnika. Britanski zrakoplovni startup Droneliner smatra da se time mnogo prostora gubi kada ti avioni nose tradicionalne pravokutne terete.



Daljinsko upravljanje

Imaju u planu bespilotnu letjelicu koja će bez posade služiti za dostavu tereta širom svijeta. I pri tome planiraju prevoziti teret po niskim cijenama. Teret se neće morati stavljati i skidati preko bočne strane, kao što je uobičajeno u današnjim teretnim avionima.

Droneliner je daljinski upravljan tako da ne treba posadu i ima oblik tijela prilagođen teretu. Ipak, u njemu će se moći prevoziti i posada, ukoliko bude potrebno tako da je nešto prtljažnog prostora žrtvovano kako bi se napravilo mjesta za kokpit i posadu.

Tijelo Dronelinera

Tijelo Dronelinera više je oblikovano kao pravokutna kutija s glatkim rubovima, što omogućuje uvlačenje i silaženje konvencionalnih 6-metarskih transportnih kontejnera pomoću rampi na prednjem i stražnjem kraju, sa širokim otvaranjem.

Bit će u ponudi dva različita modela. Jednomotorni DL200 moći će primiti ukupno 36 do 40 kontejnera na dva nivoa, za maksimalnu težinu tereta od 181 tone. Veći dvomotorni DL350 nosit će 70 do 80 kontejnera na tri nivoa, prevozeći do 318 tona tereta.