Riješili problem pregrijavanja: Sada se korisnici iPhonea 15 žale na ovo

Apple je dosadašnje probleme riješio s nadogradnjama operativnog sistema, a čini se kako će uskoro ponovno morati objaviti novi update za iOS 17.

Apple je prije mjesec predstavio novu generaciju svojih telefona, a iako su recenzije iPhonea 15 odlične, kao i općeniti dojmovi korisnika, zabilježeni su i neki problemi s novim telefonima. O jednom od tih problema već smo pisali i riječ je o pregrijavanju. Taj je problem bio naročito izražen za modele iz serije iPhone 15 Pro, a Apple ga je na kraju riješio s nadogradnjom operativnog sistema.

Gasi se tokom noći

No dok je ta nadogradnja riješila jedan problem, čini se kako je izazvala drugi koji nije ograničen samo na najnovije modele, već i na neke starije uređaje koje pokreće verzija Appleovog operativnog sistema iOS 17.0.3. Naime, na više internetskih foruma i stranica posvećenih Appleu i uređajima ove kompanije korisnici se žale kako se njihovi telefon privremeno isključuju tokom noći. Dok dio korisnika tog nije niti svjestan, nekima je ova greška izazvala velike probleme jer, naglašavaju na stranici Mac Rumors, zbog gašenja telefona nije im se aktivirao alarm. Dio korisnika na forumima je napisao kako ujutro kada idu pogledati svoj iPhone moraju upisati passcode, što prije nisu morali, što je znak da se telefon preko noći restartao ili isključio.

Nema odgovora iz Applea

Na ovoj stranici kažu da svi mogu provjeriti je li se njihov telefon sam ugasio preko noći i to provjerom statusa baterije unutar postavki iPhonea. Nakon otvaranja postavki, potrebno je kliknuti na bateriju i tu provjeriti status baterije u posljednja 24 sata. Dok je telefon tokom noći neaktivan, ali upaljen, tu bi se trebalo prikazati stanje baterije tijekom cijele noći. Ako imate aktiviran zrakoplovni mod, status baterije bi trebao prikazivati ravnu crtu. No ako postoji praznina tokom noći, odnosno razdoblje u kojem se ne prikazuje status baterije, to je znak da je tokom tog razdoblja telefon bio ugašen, objasnili su na Mac Rumorsu.

Ako vi niste ugasili telefon, vjerovatno se ugasio sam, i to zbog spomenutog problema, piše Zimo.hr.

Treba naglasiti kako ovaj problem nemaju svi korisnici te da se telefoni ne gase svake noći. Iz Applea još nisu komentirali ovu situaciju, no nema sumnje da njihovi inžinjeri već istražuju slučaj i pripremaju rješenje, vjerovatno kroz još jednu nadogradnju posljednje verzije njihova operativnog sistema.