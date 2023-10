Google Meet vam može izbijeljeti zube i ''ispeglati'' kožu: Evo šta su pripremili

Najavljeno u ažuriranju Google Workspacea u srijedu, dotjerivanje portreta trenutno se uvodi u Google Meet na mobilnim uređajima, a prošireno uvođenje na preostale račune trebalo bi započeti 28. novembra. Google je rekao da do kraja 2023. također planira dovesti ovu značajku i na webu.

Google uvodi nove načine retuširanja za Meet na mobilnim uređajima, s ciljem ''laganog retuširanja vašeg izgleda'' tokom poziva. Izdanje za preglednike planirano je do kraja 2023.

evo kako podesiti to u settingsu . Google

Trenutno su dostupna dva načina rada koji pružaju različite razine izglađivanja tena, posvjetljivanja podočnjaka i izbjeljivanja zubi.

''Suptilni'' način rada, kao što ime sugerira, pruža vrlo lagane kozmetičke prilagodbe, dok je ''izglađivanje'' način rada s ''malo agresivnijim korekturama''. Bez obzira na to koji način odaberete, Google tvrdi da korisnicima omogućava ''lagano dotjerivanje izgleda'', pa se čini da nova značajka nije namijenjena značajnijim prilagodbama.

Retuširanje portreta bit će isključeno prema zadanim postavkama, a može se omogućiti u postavkama Google Meeta. Značajka je dostupna samo korisnicima s premium Google računima, uključujući Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Plus, Google One i Google Workspace Individual. Retuširanje portreta nije dostupno korisnicima s običnim Google računom.

Slični alati

S obzirom na to koliko su filteri i efekti zaglađivanja lica popularni u aplikacijama povezanim s videozapisima, kao što su TikTok i Instagram, iznenađujuće je da je Googleu trebalo toliko dugo da uvede slične alate za Meet. Rivalske aplikacije za videokonferencije kao što su Microsoft Teams i Zoom već nude niz značajki za ''uljepšavanje'' koje zamućuju kožu korisnika ili čak primjenjuju virtuelne efekte šminke.