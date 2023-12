Šta je ljude najviše zanimalo: Wikipedia objavila 25 najčitanijih članaka u 2023.

Wikipedia je u utorak objavila 25 najčitanijih članaka u 2023. godini. Najveći interes ljudi bio je za inovacijama u umjetnoj inteligenciji i slavnima koji su preminuli ove godine, a primjetna je i sve veća moć indijskih korisnika koji utječu na trendove na Wikipediji.



84 milijarde pregleda stranica

Prema podacima koje je Zaklada Wikimedia, koja vodi Wikipediju, podijelila s CNN-om, Wikipedia je do sada u 2023. zabilježila više od 84 milijarde pregleda stranica.

S obzirom na veliki porast popularnosti, članak o OpenAI-jevom AI chatbotu ChatGPT-u bio je najčitaniji na Wikipediji ove godine, sakupivši više od 49,4 miliona pregleda stranica. ChatGPT je postavio rekord za najbrže rastuću korisničku bazu prošle veljače, prikupivši 100 miliona aktivnih korisnika u januaru.

Druge tehnološke kompanije uložile su milijarde u razvoj konkurentske generativne AI tehnologije. Povezane tehnološke firme proizvode čipove koji mogu pokretati buduće inovacije umjetne inteligencije i utjecati na geopolitičke odnose između svjetskih supersila.

- Jasno je da su ljudi željeli bolje razumjeti povijest i kontekst iza ChatGPT tehnologije dok su eksperimentirali s njom - rekla je Anuša Alikan (Anusha Alikhan), glavna službenica za komunikacije u Zakladi Wikimedia u intervjuu za CNN.

Dodala je da je ChatGPT također obučen korištenjem podataka Wikipedije, korištenjem Wikimedijinih projekata za odgovaranje na pitanja ili upite korisnika. Podaci i tekst Wikipedije, koje prikupljaju ljudski korisnici i urednici, igraju ulogu u odgovorima koje chatbot daje svojim korisnicima.

- Wikipedia igra bitnu ulogu u obuci gotovo svakog velikog jezičnog modela - rekla je Alikan.

S obzirom na to da će Indija vjerovatno preteći Kinu kao najmnogoljudnija zemlja na svijetu, s procjenom da će prema Ujedinjenim narodima broj stanovnika do kraja godine dosegnuti 1,43 milijarde - njen utjecaj na globalne medije ne iznenađuje. Kineska vlada je pak zabranila Wikipediju u zemlji.

Prema Udruženju za internet i mobilne uređaje Indije i kompanija za analizu tržišnih podataka Kantar, očekuje se da će broj aktivnih korisnika interneta u Indiji porasti na 900 miliona sa trenutnih 759 miliona.

Svjetsko prvenstvo u kriketu 2023., sport koji je već popularan u Indiji, prikazao je Indiju kao drugoplasiranu do konačnog prvaka Australije, a vrhunski udarač Virat Kohli pobjednik je serije. Na Wikipediji je to svjetsko prvenstvo zabilježilo više od 38 miliona pregleda stranica.

Kriket pretraživan

Alikan je rekla da je ovo prvi put zabilježeno da su se članci vezani uz kriket pojavili među Wikipedijinih 25 najboljih, koje zaklada objavljuje svake godine od 2015. Indijska Premier liga, Twenty20 Men's Cricket League, pojavila se dva puta. Stranica same lige imala je više od 32 miliona pregleda, a sezona 2023. više od 20 miliona pregleda.

Stranice za dva akcijska filma iz indijskog Bollywooda, Jawan i Pathaan također su dospjele na popis najgledanijih stranica, nadmašivši one američkih filmova s velikom zaradom poput Barbie i Avatar: The Way of Voda.

Film Barbie donio je više od 1,4 milijarde dolara na globalnom nivou na blagajnama, dok je Oppenheimer zaradio više od 950 miliona dolara, no potonji je dobio više interesa na Wikipediji.

Top 25

ChatGPT - 49.490.406 prikaza stranica

Umrli u 2023. - 42.666.860

Svjetsko prvenstvo u kriketu 2023. - 38.171.653

Indijska Premier liga - 32.012.810

Oppenheimer (film) - 28.348.248

Svjetsko prvenstvo u kriketu - 25.961.417

J. Robert Oppenheimer - 25.672.469

Jawan (film) - 21.791.126

2023. Indijska Premier liga - 20.694.974

Pathaan (film) - 19.932.509

The Last of Us (TV serija) - 19.791.789

Taylor Swift - 19.418.385

Barbie (film) , 18.051.077

Cristiano Ronaldo - 17.492.537

Lionel Messi - 16.623.630

Premier liga - 16.604.669

Matthew Perry - 16.454.666

Sjedinjene Države - 16.240.461

Elon Musk - 14.370.395

Avatar: Put vode - 14,303,116

Indija - 13.850.178

Lisa Marie Presley - 13.764.007

Čuvari galaksije Vol. 3 - 13,392,917

Ruska invazija Ukrajine - 12.798.866

Andrew Tate - 12.728.616