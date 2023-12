Autorska prava dolaze na red: "The New York Times" tuži tvorca ChatGPT-ja

Američki "The New York Times" tuži OpenAI, vlasnika i tvorca ChatGPT-ja, zbog povrede autorskih prava prilikom treniranja te popularne aplikacije koja koristi umjetnu inteligenciju.

U tužbi, u kojoj se kao tuženik navodi i suvlasnik OpenAI-ja i softverski div Microsoft, stoji da bi kompanije trebale odgovarati za štetu vrijednu "milijarde dolara".

Bez komentara

ChatGPT i drugi veliki jezični modeli (LLM) "uče" analizirajući ogromnu količinu podataka, koji se često nalaze online. Ni OpenAI ni Microsoft još nisu komentirali tužbu.

U tužbi se tvrdi da su "milioni" članaka koje je objavio "New York Times" korišteni bez njegovog dopuštenja kako bi ChatGPT postao pametniji. Također se tvrdi se da se alat sada natječe s novinama kao pouzdan izvor informacija.



Navodi se da ChatGPT na upit o aktuelnim događajima ponekad generira "doslovne citate" iz članaka "New York Timesa", kojima se ne može pristupiti bez plaćanja pretplate. Prema navodima iz tužbe, to znači da čitatelji mogu dobiti sadržaj "New York Timesa" bez plaćanja - što znači da gubi na prihodu od pretplate, kao i na prihodima od oglasa od ljudi koji posjećuju web stranicu.



U tužbi se navodi i primjer Microsoftove tražilice Bing, koja koristi neke alate koji rade pomoću ChatGPT-ja. Ta tražilica, stoji u tužbi, izbacuje rezultate preuzete s web stranice u vlasništvu "New York Timesa", i to bez linka na članak ili uključivanja referentnih veza koje NYT koristi za stvaranje prihoda.



Tražili "prijateljsko rješenje"

Microsoft je uložio više od 10 milijardi dolara u OpenAI. Tužba podnesena saveznom sudu na Manhetnu otkriva da se "New York Times" neuspješno obratio Microsoftu i OpenAI-ju u aprilu tražeći "prijateljsko rješenje" oko autorskih prava.



Tužba NYT-ja stiže oko mjesec nakon razdoblja haosa u OpenAI-ju, gdje je suosnivač i izvršni direktor Sem Altmen (Sam Altman) otpušten - i zatim ponovno zaposlen - u periodu od nekoliko dana.

Njegov otkaz šokirao je poznavatelje industrije i doveo do toga da osoblje zaprijeti masovnim ostavkama ako ga ne vrate na posao. Ali osim internih problema, kompanija se sada suočava s više tužbi pokrenutih ove godine. U septembru je sličan slučaj kršenja autorskih prava pokrenula grupa američkih autora, uključujući pisca "Igre prijestolja" Džordća Martina (George RR Martin) i pisca Džona Grišama (John Grisham).

To je uslijedilo nakon pravnog postupka koji je pokrenula komičarka Sara Silvermen (Sarah Silverman) u julu, kao i otvorenog pisma koje su potpisali autori Margaret Etvud (Atwood) i Filip Pulmen (Philip Pullman) istog mjeseca, pozivajući AI kompanije da im isplate naknadu za korištenje njihovog rada.



Bez dopuštenja

OpenAI se također suočava s tužbom zajedno s Microsoftom te programerskom stranicom GitHub, koju je podnijela grupa kompjuterskih stručnjaka koji tvrde da je njihov kod korišten bez njihovog dopuštenja za treniranje umjetne inteligencije nazvane Copilot.

Osim ovih postupaka, bilo je mnogo slučajeva pokrenutih protiv programera takozvane generativne umjetne inteligencije, odnosno umjetne inteligencije koja može kreirati fotografije ili slike na temelju tekstualnih upita. Grupa umjetnika tako je u januaru tužila Stability AI i Midjourney, aplikacije koje stvaraju slike u skladu s tekstualnim upitima, tvrdeći da funkcioniraju samo ako su obučeni na umjetničkim djelima zaštićenim autorskim pravima.

Nijedna od tih tužbi još nije riješena.