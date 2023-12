U divljini pronađen napušteni Mercedesov futuristički koncept

Šta se događa s futurističkim konceptima, koje automobilske kompanije s vremena na vrijeme predstave kao futurističku viziju prijevoza, a potom ih javnost više nikada ne vidi? Ako je za suditi prema posljednjem primjeru Mercedesove američke podružnice, takvi jednokratni primjerci nakon nekoliko se godina šalju na – recikliranje, piše Bug.hr.

Mercedes je, naime, u avgustu 2020. godine prikazao nešto nazvano S-Class Digital My MBUX. Bila je to malena kapsula, velika poput kompaktnog gradskog automobila. Mogla je primiti četiri osobe, bila je potpuno digitalizirana, prilagođena nekim sasvim novim iskustvima u vožnji – od 3D zaslona, preko glasovnog asistenta pa do različitih “pametnih” funkcija – sve u tom konceptu bilo je futuristički orijentirano.