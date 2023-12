Kako zaštititi svoj pametni telefon od hakera: Sigurnosni trikovi koje trebate znati

Budući da na svojim pametnim telefonima čuvamo brojne važne lične podatke, ali i da se na njima nalaze aplikacije koje trebamo posebno zaštititi, poput onih za mobilno bankarstvo, važno je držati ih podalje od znatiželjnih očiju. U nastavku vam dajemo nekoliko savjeta koji će vam pomoći zaštititi vaš smartphone.



Odaberite kvalitetan mobitel

Ako želite zaštititi svoj pametni telefon, tada je bitno da odaberete kvalitetan model koji će vam omogućiti da na njega postavite sisteme zaštite.

Koristite šifru ili drugi način za zaključavanje

Iako se na prvi pogled može činiti prejednostavno, dodavanje šifre ili Face ID metode za otključavanje može vrlo učinkovito zaštititi vaš pametni telefon od hakera. Ne, provale u telefon u pravilu nisu na neki kompliciran i sofisticiran način, u mnogim slučajevima ih ljudi jednostavno ostavljaju otključanima i lako dostupnima.

Instalirajte samo aplikacije iz službenih trgovina

Preuzimanje aplikacija vrlo je jednostavan postupak, ali pogotovo ako imate Android telefon, to nikada nemojte raditi s trgovina koje nisu službene. Naime, nakon što preuzmete aplikaciju, ona traži pristup vašoj kameri, mikrofonu, nerijetko i kontaktima, a možda ste upravo tako dali pristup svojim podacima onome kome to niste željeli.

Ne čuvajte lozinke na mobitelu

Osim na lozinke, ovo se odnosi i na PIN-ove i sve druge podatke za prijavu kojima pristupate različitim sistemima. Posebno su u opasnosti podaci o kreditnim karticama koje hakeri mogu iskoristiti kako bi se poslužili vašom kreditnom karticom za svoje kupovine. Ako imate tehničkih znanja, tada na svoj mobitel instalirajte upravitelj lozinki u koji ćete pohraniti svoje vrijedne podatke, a koji se zaključava dvostrukom provjerom autentičnosti (2FA).

Redovno ažurirajte operativni sistem

U konačnici, ako redovno ažurirate operativni sistem na telefonu, to znači da on automatski povlači ažuriranja koja će ga bolje zaštititi od virusa i drugih zlonamjernih programa, tako da to nemojte nepotrebno odgađati, piše Tportal.