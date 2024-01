Umjesto raketa, ljudi će u svemir putovati liftom: Pogledajte koncept svemirskog prijevoza budućnosti

Dok SpaceX priprema najveću raketu u historiji s kojom jednog dana želi ljudi odvesti sve do Marsa, a možda i dalje, naučnici i dizajneri razmišljaju o drugačijim načinima na koji bi ljudi jednom mogli putovati do svemira.

Futurističko prijevozno sredstvo

Poznato je kako je Google u okviru svog odjela tzv. moonshot projekata razmišljao o razvoju svemirskog lifta koji bi omogućio potpuno novi način putovanja u svemir, no kompanija je od te ideje ipak odustala. Barem za sada.



A kako bi takvo futurističko prijevozno sredstvo do svemira moglo izgledati pokazao je dizajner Džordan Vilijam Hju (Jordan William Hughes), koji je za svoj dizajn svemirskog lifta nazvanog Ascensio osvojio nagradu ''Jacques Rougerie Foundationa'' iz Pariza za svemirsku arhitekturu i inovaciju. Njegove zamisli i ideje, jasno, u nekoj bližoj budućnosti sigurno se neće moći provesti u stvarnost, no ko zna, jednom bi ovakav način putovanja u svemir mogao postati uobičajen i djelimično zamijeniti lansiranje raketa.

Prema Hjuu, rakete kakve se koriste danas su neučinkovite i skupe, a loše su i za okoliš. Umjesto raketa, za putovanje u orbitu zamislio je strukturu u obliku kabela koja bi povezivala svemirsku stanicu sa zemljom, odnosno brodom koji b se kretao po okeanima kako bi držao korak sa svemirskom lukom.

Skup projekt

To bi donijelo revoluciju u način na koji putujemo u i iz svemira te bi putovanja učinilo održivijim, komentirao je Hju za BBC, no naglasio je kako je riječ o vrlo skupom i ambicioznom projektu koji sigurno neće realizirati tokom sljedećih deset godina. Trenutno su takve ideje više u nivou naučne fantastike, no vjeruje kako će se jednom zaista izgraditi svemirski lift, piše Zimo.