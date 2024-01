Snapchat omogućuje roditeljima da sami odluče hoće li njihova djeca koristiti AI chatbot ili ne

Kad je Snap, u aprilu 2023. godine lansirao svoj chatbot pogonjen umjetnom inteligencijom My AI, naišao je na brojna negodovanja.

Brojni prigovori

Prije svega roditelja koji nisu bili spremni dopustiti svojoj djeci da koriste takvu tehnologiju bez njihovog nadzora.



Iako je otad prošlo gotovo godinu, u Snapu su ipak odlučili poslušati brojne prigovore i roditeljima omogućiti da blokiraju interakciju svoje djece s chatbotom.

Kako su pojasnili u službenom blogu, roditelji će o pristupu My AI moći odlučiti kroz Snapchatov alat za roditeljski nadzor Family Center. Ako odluče ukinuti pristup, djeca će i dalje moći poslati poruku My AI-u, ali će povratno dobiti dogovor da je on onemogućen za njihov profil.

Iz Snapchata su istaknuli kako My AI već uključuje zaštitu od neprikladnih ili štetnih odgovora, privremena ograničenja upotrebe ako korisnici Snapchata opetovano zlouporabe uslugu i svijest o dobi korisnika s kojim komunicira.

Osim toga, roditelji će u Family Centeru moći vidjeti kakve su postavke sigurnosti i privatnosti na profilima njihove djece, ali i s kim njihovo dijete dijeli svoje objave, ko ga kontaktira te dijeli li dijete svoju lokaciju s prijateljima.

Sigurnosne mjere

Podsjetimo, do pokretanja Family Cenera Snapchat je uveo brojne sigurnosne mjere koje bi trebale tu aplikaciju učiniti sigurnijom za djecu i mlade. Među njima se ističe "susta opomena" za račune koji promoviraju sadržaj neprikladan za tinejdžere, piše Zimo.