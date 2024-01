Američka letjelica poslana na Mjesec sagorjela u Zemljinoj atmosferi: Izgubljen kontakt s Peregrinom

- Kao što je i očekivano, Astrobotik je izgubio telemetriju sa letjelicom Peregrin oko 21.50. Dok ovo sugerira da je letjelica završila svoj povratak iznad otvorenih voda u južnom Pacifiku u 22.04, čekamo nezavisnu potvrdu vladinih organizacija - saopćila je kompanija Astrobotik na platformi Iks (nekadašnjem Twitteru).

Odvojila se od rakete

Kompanija je objavila i snimak Zemlje iz Peregrina nastao u vrijeme kada se letjelica uspješno odvojila od rakete vulkan Kentaur.

Uspješno slijetanje na Mjesec do sada su uspješno izvele samo četiri zemlje – SSSR, SAD, Kina i Indija dok je samo Amerika na Zemljin satelit slala i ljudske posade. Međutim, od 1972. i završetka programa Apolo, američka agencija NASA nije slala letjelice na lunarnu površinu.

Kako su u 21. stoljeću jedine zemlje kojima je to pošlo za rukom Kina i Indija, NASA je riješila da se vrati lunarnim istraživanjima, pa i da ponovo pošalje ljude na Mjesec do kraja decenije. Misija Peregrin, za koju je angažirana privatna kompanija Peregrin, bila je pokušaj povratka, ali je debakl doživjela već prvog dana, kada je anomalija na pogonskom sistemu dovela do gubitka goriva, što je onemogućilo daljnje planove.

Najnovija tehnologija

Inače, Japan će danas u 15 sati pokušati da postane peta zemlja koja je uspjela da spusti letjelicu na Mjesec. Njena sonda SLIM isprobat će najnoviju tehnologiju za precizno meko slijetanje na lunarnu površinu, piše Telegraf.