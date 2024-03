Apple priprema prvi uređaj s fleksibilnim ekranom, no to neće biti telefon ni tablet

O Appleovim planovima vezanim za uređaje s fleksibilnim ekranima u posljednje se vrijeme sve više govori, no čini se kako smo još prilično udaljeni od službenog predstavljanja takvog uređaja. Dok savitljivi iPhone nikada nije bio u prvom planu, mrežom su se širile glasine kako Cook i ekipa pripremaju iPad Fold, odnosno fleksibilnu verziju svog tableta.



Savitljivi ekrani

Prema posljednjim informacijama koje je objavio pouzdani analitičar Ming-Chi Kuo, nema dobrih vijesti za ljubitelje Applea koji s nestrpljenjem iščekuju iPad ili iPhone Fold jer Cook, čini se, nema nikakvih konkretnih planova oko skorašnjeg predstavljanja ovih uređaja. No to ne znači da im savitljivi ekrani nisu zanimljivi jer navodno rade na razvoju prijenosnog kompjutera s fleksibilnim zaslonom.

O takvom savitljivom MacBooku ranije je govorio poznati analitičar Ros Jung (Ross Young), a iste su informacije prenijeli i na jednoj korejskoj internetskoj stranici. Prema Ming-Chi Kuou, koji je vjerovatno najpoznatiji i najpouzdaniji analitičar kada su u pitanju Appleovi proizvodi, MacBook s fleksibilnim ekranom možemo očekivati 2027. godine.

S obzirom na to da je do njegova predstavljanja ostalo čak tri godine, jasno je kako se do tada puno toga može promijeniti, pogotovo s napretkom ovakvog tipa ekrana tako da nije isključeno kako bi kompanija mogla i malo ubrzati svoje planove. Osim dijagonale ekrana, koja bi trebala iznositi 20,3 inča kada je uređaj otvoren, nema dodatnih informacija o samom laptopu. Najveći prijenosnik u Appleovoj ponudi trenutno je 16-inčni MacBook Pro, dok su u prošlosti imali i 17-inčni model.

Virtuelna tastatura

Što se tiče savitljivog 20-inčnog prijenosnika, pretpostaviti je kako će se moći koristiti i sa savijenim ekranom, pri čemu će donji dio ekrana poslužiti kao virtuelna tastatura, odnosno moći će se koristiti i kao kompjuter s velikim ekranom koji je potrebno povezati s vanjskom tastaturom, piše Zimo.