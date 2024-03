Čip pojačan s DNK unapređuje vještačku inteligenciju

Inženjeri Instituta tehnologije Ročestera (RIT) smislili su način da procesuiraju podatke koristeći DNK. Oni su, zajedno s kolegama Univerziteta u Minesotu, dizajnirali mikrofluidno integrirano kolo za izvođenje kompleksnih operacija preko procesa vještačke neuronske mreže, što je osnova vještačke inteligencije, na podacima čuvanim u DNK, saopćio je RIT.



Biokompjuterski dizajn

Ovaj biokompjuterski dizajn je unapređenje kompjuterskih sistema pomoću DNK inženjeringa.

- U vremenu smo kada veliki podaci moraju negdje da budu skladišteni. Mislimo da nije odgovor izgradnja više dejta centara. Svaki dejta centar zahtijeva energije koliko je potrebno za snabdijevanje jednog gradskog bloka. Izgradnja, održavanje i operacije ovih tradicionalnih dejta centara nisu više održivi - rekao je Amlan Ganguli, šef odjeljenja za kompjutersko inženjerstvo na Koledžu inženjerstva Kejt Glison RIT.

- DNK je sjajan za čuvanje informacija. Ustvari, mnogo je bolji nego elektronski načini čuvanja memorije, jer je od tri do šest puta kompaktniji od svih hardvera za čuvanje podataka koji postoje. Osim toga, mnogo je pouzdaniji i izdržljiviji - rekao je Ganguli.

Istraživanje ovog tima moglo bi da postavi temelje za čuvanje velike količine podataka koje stvaraju milioni ličnih i komercijalnih tehnoloških uređaja. Robusniji kapacitet skladištenja mogao bi da poboljša pretrage i forenzičke ili medicinske nauke i biomedicinsku aplikaciju, gdje kompjuterske funkcije moraju biti kompatibilne sa živim tkivom, navodi RTI.

DNK i kompjuterski procesi imaju nekoliko zajedničkih funkcija: sekvencioniranje ili čitanje podataka i sintetiziranje ili pisanje podataka. Manipuliranjem materijala na molekularnom nivou, istraživači razvijaju načine da smanje elektronski aspekt skladištenja podataka kako bi povećali biokompatibilni i veoma kompaktne sisteme za skladištenje i procesuiranje podataka, piše Telegraf.

- Mi predlažemo predstavljanje brojeva kroz koncentracije tečnosti koja ima specifično manipulirane DNK molekule i kompjuterske operacije manipulacijom DNK molekula. To je most od skladištenja do procesuiranja i korištenja DNK kao sredstva za procesuiranje podataka - rekao je Ganguli.

Neuronska mreža

Oni dizajniraju prototip mikrofluidnog sistema, uređaja koji predstavlja takozvanu laboratoriju na čipu. To je minijaturni sistem koji radi kao vještačka neuronska mreža, što je osnovni algoritam vještačke inteligencije.

- Kompjuter napravljen od DNK supstrata bit će mnogo održiviji nego tradicionalna elektronika koju trenutno koristimo - rekao je Ganguli.