Nakon skoro četiri godine u Kini će se opet prikazivati Marvelovi filmovi

Kina je ukinula zabranu prikazivanja Marvelovih filmova te će "Black Panther: Wakanda Forever" i "Ant-Man and The Wasp: Quantumania" biti prvi Marvelovi filmovi prikazani nakon tri i po godine pauze, koja je koštala Disney stotine miliona dolara.

Filmovi će biti objavljeni u februaru, nakon kineske Nove godine, obilježavajući prva Marvelova izdanja na drugom najvećem svjetskom kino tržištu još od filma "Avengers: Endgame" iz 2019. godine. Strane filmove odobravaju ili odbijaju regulatori Kineske filmske uprave (CFA), koja je dio odjela za propagandu Komunističke partije Kine. CFA redovno blokira prikazivanje stranih filmova kako bi održao cenzuru i zaštitio domaću filmsku industriju, piše "The Guardian".

CFA nikad nije objasnio zašto su Marvelovi filmovi blokirani od sredine 2019., a analitičari su istakli nekoliko potencijalnih razloga, uključujući prisutnost LGBT likova i simbola američkog patriotizma, poput Kipa slobode.

Marvelovi filmovi u prošlosti su bili hitovi u Kini: prvi "Black Panther" zaradio je 105 miliona dolara 2018., dok je "Ant-Man and the Wasp" zaradio 121.2 miliona dolara iste godine.

Nedavno je bilo znakova da se Kina zagrijava za Hollywood s filmom "Avatar: The Way of Water", koji je odobren za prikazivanje tokom kineskih novogodišnjih praznika, koji su obično rezervirani samo za domaće filmove. "Avatar: The Way of Water" dosad je u Kini zaradio 220 miliona dolara.