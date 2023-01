Emir Hadžihafizbegović iz Češke dobio priznanje za svoj rad

- Prije nepunih 17 mjeseci, u češkom gradu Svetinu, u provodu mog šezdesetog rođendana priređen je veliki omaž mom filmskom stvaralaštvu i prikazano šest mojih filmova, izabranih od strane čeških filmskih djelatnika. Bila je to za mene nevjerovatna vijest i priznanje koje me je tada emotivno beskrajno usrećilo. I sada evo, prije 48 sati, putem naše Ambasade u Češkoj, naše velike ambasadorice i sjajne osobe Martine Mlinarević poslana mi je i zvanična plaketa i priznanje za moj filmski rad od strane filmskog kluba "Svetina" i gospodina Milana Kostelnika. Hvala Ambasadi Bosne i Hercegovine u Pragu, našoj ambasadorici Martina Mlinarević i gradu Svetina. Biti nagrađen kao u umjetnik u zemlji u kojoj su se rodili i stvarali Miloš Forman, Jirizi Mencel, Milan Kundera, Vaclav Havel, Antun Dvorzak Capek, Bedzih Smetana, Jaroslav Hasek, Karel Got, Pavle Kohout i drugi veliki umjetnici. Priznanje kako meni, tako i kulturi moje domovine Bosne i Hercegovine. Ovo priznanje stajati će na važnom mjestu u mojoj kući i mom srcu - napisao je glumac ispod objave.