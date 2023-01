Zvijezda "Igre prijestolja" odbija gledati nastavak serije: Oprostite mi, ali ne mogu

Emilia Klark (Clarke), koja je utjelovila Daenerys Targaryen u sada već kultnoj seriji "Game of Thrones", u nedavnom je intervjuu otkrila kako ne želi gledati seriju House of the Dragon.

- Ja to jednostavno ne mogu gledati. Prečudno mi je i neobično - rekla je Klark u razgovoru za Variety i potom pojasnila zašto.

- Ne mogu. Oprostite mi, čudno mi je gledati to. Drago mi je da je serija snimljena i da je pokupila nagrade, ali ja ne mogu to gledati. To vam je kao da vas neko pozove na godišnjicu mature koja nije vaša, eto takav je osjećaj. Izbjegavam gledati tu seriju - rekla je Klark.