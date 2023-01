Životna priča Berija Kogana: Od 13 udomiteljskih porodica do nominacije za Oskara

Irski glumac Beri Kogan (Barry Keoghan) nominiran je za ovogodišnjeg Oskara u kategoriji najboljeg sporednog glumca.

Glavne uloge do sada je igrao u filmovima „The Batman“, „Eternals“, „American Animals“, „Dunkirk“ i „Chernobyl“, a nedavno je osvojio Zlatni globus za ulogu u tragikomediji „The Banshees of Inisherin“, što ga je dovelo do nominacije za Oskara.