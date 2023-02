Edinu je od oca ostao privjesak na kojem je ugravirano "Volim te"

Njemački film "All Quiet on the Western Front" (Na Zapadu ništa novo) briljirao je na dodjeli filmskih nagrada BAFTA u Londonu, gdje je pobijedio u sedam kategorija, uključujući i onu za najbolji film. Jedna od zvijezda filma je glumac rodom iz Zvornika Edin Hasanović, koji živi u Njemačkoj.

Zlatna kamera

Edin je u Njemačkoj glumio u brojnim serijama i filmovima, među kojima su "You Are Wanted", "Only God Can Judge Me", "Familie Braun", "Skylines"...

Prije sedam godina je osvojio nagradu Zlatna kamera za najboljeg mladog glumca.

Film "All Quiet on the Western Front" režirao je Edvard Berger (Edward), a govori o strahotama kroz koje prolaze mladi njemački vojnici koji su se morali boriti na Zapadnom frontu tokom Prvog svjetskog rata.

Snimljen je prema istoimenom bestseleru Erika Marije Remarka (Erich Maria Remarque). Hasanović glumi Tjadena Stekflita (Stackfleeta).

Kandidat za Oskara

Film "All Quiet on the Western Front" je premijerno prikazan 12. septembra prošle godine na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu. Njemački je kandidat za Oskara za najbolji strani igrani film. Na Netflixu je objavljen 28. oktobra 2022. i stekao je veliku popularnost.