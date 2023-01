Film u kojem igra bh. glumac s njemačkom adresom ima 14 nominacija za BAFTA-u

Netflixov "All Quiet On The Western Front" predvodi ovogodišnju dodjelu filmskih nagrada BAFTA sa 14 nominacija.

View this post on Instagram

Riječ je o ostvarenju ekranizacija romana Eriha Marija Remarka (Erich Maria Remarque) iz 1928. godine, a govori o strahotama kroz koje prolazi mladi njemački vojnici koji su se morali boriti na Zapadnom frontu tokom Prvog svjetskog rata.

Edin Hasanović, bosanskohercegovački glumac iz Zvornika s adresom u Njemačkoj, zvijezda je ovog filma čiju režiju potpisuje Edvard Berger (Edward Berger). Glumi Tjadena Stakleta (Stackfleet).

Po deset nominacija za BAFTA-u imaju ostavarenja "The Banshees of Inisherin" i "Everything Everywhere All At", a "Elvis" ih prati s devet nominacija.

Dodjela Bafta Film Awards 2023. održat će se 19. februara.